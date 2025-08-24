Suscribete a
vuelta a españa

Vingegaard lo hace todo: caída, victoria y liderato

El gran favorito logra su primer triunfo en un puerto de segunda después de caerse con sus compañeros del Visma

Clasificaciones. Etapa y general

Vingegaard se impone al italiano Ciccone
José Carlos Carabias

El personaje nuclear de la Vuelta a España levanta el pulgar y lanza un beso después de deslizar y dañarse el codo en una rotonda junto a la mayoría de sus compañeros del Visma. Tipo familiar en extremo, Jonas Vingegaard tranquiliza a su esposa y ... a su hija que lo ven desde el lago de Annecy, en Suiza. Es chapa y pintura, según los usos y costumbres del pelotón para explicar que solo hay arañazos. El danés tiene jornada completa y protagoniza todo. En el primer final en alto de la ronda, una suave cima de segunda categoría (Limone Piemonte) exprime las piernas y estira el cuello para arrebatar a Ciccone el éxito que ya saboreaba. Sin abrumar como Pogacar, primera captura del unánime favorito a ganar la Vuelta, que ya viste la Roja de líder.

