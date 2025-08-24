Vingegaard lo hace todo: caída, victoria y liderato

El personaje nuclear de la Vuelta a España levanta el pulgar y lanza un beso después de deslizar y dañarse el codo en una rotonda junto a la mayoría de sus compañeros del Visma. Tipo familiar en extremo, Jonas Vingegaard tranquiliza a su esposa y ... a su hija que lo ven desde el lago de Annecy, en Suiza. Es chapa y pintura, según los usos y costumbres del pelotón para explicar que solo hay arañazos. El danés tiene jornada completa y protagoniza todo. En el primer final en alto de la ronda, una suave cima de segunda categoría (Limone Piemonte) exprime las piernas y estira el cuello para arrebatar a Ciccone el éxito que ya saboreaba. Sin abrumar como Pogacar, primera captura del unánime favorito a ganar la Vuelta, que ya viste la Roja de líder.

(En ampliación)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión