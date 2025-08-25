Suscribete a
vuelta a españa

Otro tiro al palo de Pedersen, derrotado esta vez por Gaudu

Vingegaard está a todo y clasifica tercero, con bonificación de cuatro segundos

Clasificaciones. Etapa y general

Gaudu se impone a Pedersen y Vingegaard
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

En Turín robaron quince bicicletas al equipo del líder de la Vuelta a España, el Visma de Jonas Vingegaard, y sus mecánicos tuvieron que pedir auxilio a otras formaciones (Movistar entre ellas) para administrar los recambios, ayudar en los montajes y gestionar la tercera etapa ... en tierras italianas. Con bici a medida o sin ella, Vingegaard está a todas. Demuestra una ambición apabullante que honra el maillot rojo que transporta y una fiabilidad en carrera que lo transforma en más favorito aún. El danés hizo tercero en la meta de un cerro de cuarta categoría en el que debían pegarse otros. Pedersen, el antiguo campeón del mundo, se dio un festín en el Giro de Italia, tres etapas y varios días con la maglia rosa, pero en España sus tiros van al palo. Su equipo, el Lidl, ha trabajado tres días y el triunfo no llega. En Ceres vence un francés que ha conseguido un cuarto puesto en el Tour y que se postula candidato al podio en la Vuelta, David Gaudu.

