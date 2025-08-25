Otro tiro al palo de Pedersen, derrotado esta vez por Gaudu

En Turín robaron quince bicicletas al equipo del líder de la Vuelta a España, el Visma de Jonas Vingegaard, y sus mecánicos tuvieron que pedir auxilio a otras formaciones (Movistar entre ellas) para administrar los recambios, ayudar en los montajes y gestionar la tercera etapa ... en tierras italianas. Con bici a medida o sin ella, Vingegaard está a todas. Demuestra una ambición apabullante que honra el maillot rojo que transporta y una fiabilidad en carrera que lo transforma en más favorito aún. El danés hizo tercero en la meta de un cerro de cuarta categoría en el que debían pegarse otros. Pedersen, el antiguo campeón del mundo, se dio un festín en el Giro de Italia, tres etapas y varios días con la maglia rosa, pero en España sus tiros van al palo. Su equipo, el Lidl, ha trabajado tres días y el triunfo no llega. En Ceres vence un francés que ha conseguido un cuarto puesto en el Tour y que se postula candidato al podio en la Vuelta, David Gaudu.

En el Novotel de las afueras de Turín se hospedan desde el pasado miércoles el Visma, el Movistar y el Lidl-Trek. Es el día a día del pelotón, la coincidencia en hoteles con otros equipos en los hoteles que suministra la organización de las carreras, las relaciones personales que se establecen entre los integrantes de cada formación, la convivencia en ese ecosistema que nada tiene de turístico.

Al Visma le sustrajeron quince bicicletas y tres más fueron descubiertas por su staff en unos arbustos cercanos. El ciclismo es el deporte más expuesto a los factores externos: la lluvia, la meteorología, el estado de las carreteras, los aficionados que corren junto a los ciclistas en los puertos, la moda de los selfies que más de un corredor han tirado, los perros sueltos... También los ladrones.

Los equipos llevan una estructura compleja e itinerante, camiones, autobuses, coches, que se desplazan cada día en busca del nuevo hotel, casi siempre en el extrarradio de las ciudades o los pueblos. Y emplean estrategias pare evitar los saqueos.

Lo explicó Alberto Contador en Eurosport: "Se ponen los camiones con las bicicletas pegados a los muros o se acerca el autobús a la trasera del camión para evitar que lo abran".

Nada de esto funcionó esta vez para el Visma, que sufrió el expolio. Contratiempo grave y paliza extra para los mecánicos, que tuvieron que montar las bicis sobrantes para la etapa del día, la tercera en la Vuelta. "Montar una bici de cero lleva mínimo una hora. Son ocho bicis y ocho suplentes, 16 horas", analizó Contador.

El Visma pidió auxilio a los mecánicos del Movistar y del Lidl, quienes, en un ejercicio de solidaridad, redujeron el tiempo de trabajo y aumentaron el sueño de sus colegas. Un mecánico debe garantizar que siempre haya suficientes componentes disponibles para todo el equipo y asegurarse que las bicicletas estén en perfecto estado cada día. Y ahí aparece la ingente cantidad de neumáticos y ruedas que necesita un gigante como el Visma en una ronda de tres semanas.

«Un robo así te puede hacer perder una Vuelta», juzgó Contador. «Ha sido una mala noticia, no es manera de empezar el díaGracias a Movistar y Lidl, que han colaborado», indicó el patrón del Visma, Richard Plugge. Cerveló, el proveedor de bicis del conjunto holandés, ya ha enviado los recambios a la Vuelta.

En el curso de la etapa, Lidl-Trek asumió el mando porque en cualquier pronóstico juicioso solo había un favorito, Mads Pedersen, el velocista que pasa los puertos blandos. El trabajo del equipo de los supermercados desde la salida hasta la meta fue encomiable y sólido. Pero en la rampa de acceso a la victoria, había una curva a derechas que David Gaudu tomó por el interior, cual piloto de Fórmula 1 avispado, mientras Pedersen y Vingegaard se abrían al exterior. El francés adquirió ventaja, mantuvo el ritmo de pedalada y Pedersen no tuvo la chispa ni los watios para remontar el triunfpo que llevaba su nombre.