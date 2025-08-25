Etapa 3 de La Vuelta a España hoy: resultado, resumen y clasificación general Conoce el resultado, resumen y clasificación general hoy de la etapa 3 de La Vuelta a España

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasará, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final. Y el gran favorito, Jonas Vingegaard, en ausencia de Tadej Pogacar, tendrá que demostrar, una vez más, que es capaz de vestir el traje de líder tras ganar este domingo la segunda etapa de la Vuelta a España en Italia.

Asimismo, cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición. Con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros.

Recorrido y perfil de la etapa 3

La Vuelta 2025 vivió su tercera y última etapa con inicio y final en Italia. Este martes también se partirá en suelo transalpino, pero culminará en Francia. En la jornada del lunes la salida se produjo en San Maurizio Canavese y el final en Ceres, con un recorrido de media montaña de 134.6 kilómetros.

Los ciclistas tuvieron que enfrentarse a un perfil sinuoso, con un puerto de segunda categoría en mitad de la etapa, lo cual concedía una oportunidad para los ciclistas más polivalentes frente a los sprinters, ya que el perfil final del recorrido era en ascenso.

Resultado y clasificación de la etapa 3 de La Vuelta a España

El primer maillot rojo de La Vuelta 2025, Jasper Philipsen, no pudo repetir triunfo de etapa al descolgarse del pelotón y quedar fuera del sprint. El perfil final del recorrido, en alto y con una curva muy cerrada a 80 metros de la línea de meta, podía dar lugar a la sorpresa. Y esa la dio David Gaudu al arrebatarle la victoria al gran favorito, Mads Pedersen, en el último momento.

El francés del Groupama - FDJ se coló por el interior de esa última curva, adelantó a Vingegaard y batió a Pedersen en el mano a mano para sumar su tercera victoria de siempre en La Vuelta, después de las dos que logró en 2020.

Clasificación general de La Vuelta tras la etapa 3 1. Jonas Vingegaard

2. David Gaudu mismo tiempo

3. Giulio Ciccone +8''

4. Egan Bernal +14''

5. Tom Pidcock +16''

6. Jai Hindley +16''

7. Santiago Buitrago +16''

8. Matteo Jorgenson +16''

9. Juan Ayuso +16''

10. Valentin Paret-Peintre +16''