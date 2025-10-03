Paula Blasi y Paula Ostiz, campeonas de Europa de ciclismo

Difícil por improbable imaginar una secuencia semejante en el ciclismo femenino. De repente, las corredores españolas abruman con victorias. Paula Blasi se ha proclamado este viernes campeona de Europa sub-23 en la prueba en ruta celebrada en Guilherand-Granges (Francia). La corredora catalana (22 años) cruzó en solitario la meta por delante de la italiana Eleonora Ciabocco y de la francesa Julien Bego.

Y poco después, la gran promesa del ciclismo femenino español, Paula Ostiz, volvió a triunfar. La navarrea era la gran favorita en la categoría júnior, tal y como demandaba su estatus de campeona del mundo conseguido la semana pasada en Ruanda. Cumplió el pronóstico y añadió otra pieza a su colección, campeona de Europa.

La selección española femenina suma en este Europeo tres oros, unidos a las medallas que consiguió en el Mundial de Ruanda (un oro, una plata y un bronce), que la sitúan en un hemisferio desconocido para las categorías inferiores del ciclismo de féminas.

Paula Blasi, que hace una semana fue bronce en la carrera de ruta sub-23 en Ruanda, fue la dominadora en los repechos del riguroso trazado, 85,7 kilómetros en total, que acumulaba 1.620 metros de desnivel e incluía hasta ocho subidas, entre ellas varias pasadas por la durísima Côte de Val d'Enfer (1,5 km al 9,8%).

"Con Ruanda daba más que por firmada mi actuación. El Europeo era un regalo para disfrutar con el equipo, pero sabía que este circuito me venía bien. El nivel fue muy alto. Desde las dos primeras vueltas vimos que el paso por meta era ratonero, y el equipo me protegió", declaró la ciclista catalana.

Paula Ostiz era la gran favorita en la categoría júnior, la mejor corredora del momento según dictan los resultados, y no defraudó a la presión de sentirse el objetivo de todas sus rivales.

La secuencia de Paula Ostiz en los últimos once días es inmejorable: subcampeona del mundo júnior de contrarreloj, campeona del mundo júnior en ruta, campeona de Europa júnior de contrarreloj y campeona de Europa de ruta.

Nada parece imposible para la ambiciosa joven de los rizos rubios (18 años) que se enganchó al ciclismo por la debilidad de su padre respecto a la figura de Miguel Induráin.

