ciclismo / mundial de ruanda

Pánico a los mosquitos y a la rabia: «Si muerden a un ciclista, será repatriado de inmediato»

El médico de la selección belga, cuyo líder es Evenepoel, relata las drásticas precauciones sanitarias que seguirán durante el campeonato de Kigali

Ciclistas entrenándose este sábado en Kigali
Ángel Luis Menéndez

Ruanda acoge a partir del 21 al 28 de septiembre el primer Mundial de ciclismo organizado en África, un evento para la historia que reúne a la flor y nata del pelotón, pero que provoca fuertes recelos en aspectos como la seguridad y, sobre ... todo, los riesgos sanitarios.

