vuelta a españa

Jay Vine taladra la motivación del Movistar

El UAE, inmerso en la crisis de Juan Ayuso, logra su cuarta victoria. Castrillo, segundo. Vingegaard, líder

Juan Ayuso: «El UAE es una dictadura»

Jay Vine, en el podio
José Carlos Carabias

Larra Belagua (Navarra)

El valle del Roncal empuja a la Vuelta hacia los Pirineos navarros, deliciosa visión de la naturaleza en los valles del Roncal, la cercana selva de Irati paraíso de senderistas, Roncesvalles y su historia camino de Santiago. Tesoros de España que la ronda convierte en ... escenarios de lucha ciclista. Es el décimo round de la Vuelta y en el alto de Larra Belagua triunfa la lógica, la ley del capitalismo a ultranza en este deporte. Vence Jay Vine, un escalador de enorme nivel que el equipo UAE (Emiratos Árabes) captó del Alpecin cuando empezó a despuntar.

