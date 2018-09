En la subida al Balcón de Bizkaia, la última rampa de la 17ª etapa de La Vuelta a España 2018, el corredor italiano Fabio Aru sufrió una fuerte caida que le dejó dejó el maillot rasgado y varias heridas abiertas.

Fabio Aru is down and he is fuming! 😤



This video isn't for the faint-hearted... wait until you see the extent of his injury! 😳#LaVueltapic.twitter.com/wH4rBB88XM