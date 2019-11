Muere Poulidor, el sabio que hizo rentable la derrota

La cara redonda, iluminada por los pequeños ojos achinados y pequeños, se apagó en la madrugada del martes al miércoles en un hospital de Saint-Leonard-Noblat, Macizo Central de Francia, donde nació y murió el ciclista Raymond Poulidor a los 83 años. Su figura como emblema del deporte, el eterno segundo, el perdedor risueño, se fraguó en una contradicción que se ha instalado en la memoria popular. «Pou-Pou», como le apodó un periodista de L’Humanité, se pasó la vida persiguiendo el maillot amarillo del Tour, la victoria en la mejor carrera, y nunca lo consiguió. Nunca vistió la prenda de los campeones en 14 participaciones y nunca ganó el Tour (segundo en 1964, 1965, 1974, tercero en 1962, 1966, 1969, 1972, 1976). Pero la hoja de servicios de Poulidor es intachable: 184 victorias, que incluyen siete etapas del Tour, la Vuelta a España (1964), la Milán San Remo, la París-Niza, la Flecha Valona o el Dauphiné Liberé. «Si hubiera ganado un Tour, jamás se habría hablado de mí», lanzó como epitafio.

La sonrisa bonachona y afable de Poulidor se paseaba cada día por el Tour de Francia desde hace décadas, embajador e imagen del maillot amarillo de Credit Lyonnais, el banco que patrocina la prenda y el singular leoncito que se entrega cada día a su portador. Poulidor era el Perico Delgado del Tour. Figura intemporal, intergeneracional, al que se acercaban abuelos, padres y nietos en el punto de salida de cada etapa del Tour para charlar, preguntar o reclamar fotos o autógrafos. Una suerte de pariente o amigo común al que nunca le fallaba el gesto afectuoso.

Un immense champion et tellement plus que cela. Le Tour ne sera plus le même sans lui.

Nous ne t'oublierons jamais, Poupou ! 💛



He was a great champion but so much more than that. The Tour will not be the same without him.

We will never forget you, Raymond! 💛 pic.twitter.com/L3w97IFUSa