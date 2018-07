Tour Bombazo en el ciclismo: el Tour de Francia expulsa a Chris Froome Según el diario galo «Le Monde», la organización ya ha comunicado a su equipo la decisión. Su procedimiento por dopaje, el motivo de su veto

El británico Chris Froome (Sky), cuádruple ganador del Tour, ha sido vetado por la organización de la ronda gala, cuya edición de 2018 comenzará el próximo sábado 7 de julio.

Según desvela el diario «Le Monde», el procedimiento por dopaje que tiene abierto Froome y que le permite correr hasta que no esté resuelto de manera definitiva, sería el motivo de su prohibición de correr el Tour. La organización no quieren que suceda algo parecido al Giro, donde su victoria en este 2018 está entre paréntesis hasta que finalmente se aclare si se dopó o no en la última Vuelta a España.

El rotativo apunta que Amaury Sport Organisation (ASO), propietario del Tour, ha escrito al equipo Sky para que no incluya al ciclista, y este ya ha recurrido la decisión ante la cámara arbitral del Comité Nacional Olímpico francés, donde la audiencia tendrá lugar este martes, un día antes de que se conozca su decisión.

La organización basa su medida en el artículo 28 del reglamento de la UCI el cual dice que una carrera «se reserva expresamente el derecho de rechazar la participación en el evento o excluirlo de un equipo o cualquiera de sus miembros cuya presencia podría dañar la imagen o reputación del mismo».

Hace tres días, el propio Froome aseguró que tomaría la salida en la región de la Vendée e insistió en que tiene «todo el derecho a competir» mientras espera una decisión sobre su positivo por salbutamol detectado en la Vuelta de 2017.

«Ciertamente, no puedo verlo desde ese punto de vista, que a la gente le preocupa la imagen del deporte. Sé que no he hecho nada malo y desde el principio, ese ha sido siempre mi punto de partida», dijo Froome a Sky Sports. «Para mi sería muy difícil no correr, sabiendo que no he hecho nada ilegal y que tengo todo el derecho a estar compitiendo, así que eso es exactamente lo que voy a hacer».