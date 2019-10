Caza Emotivo homenaje a Pepe Madrazo, Premio Weatherby de Caza y Conservación 2019 El acto tuvo lugar en Madrid a instancias del Real Club de Monteros, del Consejo Internacional de la Caza, de la Cofradía Culminun Magister, del Capítulo Ibérico del Safari Club y de la Hermandad de San Huberto

Pepe Madrazo Ambrosio, galardonado con el Premio Weatherby Award de Caza y Conservación 2019 (probablemente el mayor reconocimiento que pueda conseguirse hoy en día en el campo de la venatoria), fue homenajeado el pasado 10 de octubre en la sede del Club Financiero Génova de Madrid a instancia del Real Club de Monteros, del Consejo Internacional de la Caza, de la Cofradía Culminun Magister, del Capítulo Ibérico del Safari Club y de la Hermandad de San Huberto.

Pepe Madrazo se ha convertido en el cuarto español en ganar este considerado premio Nobel de la caza, tras las figuras de Valentín de Madariaga, Ricardo Medem y Enrique Zamácola, agrandado así la leyenda de la venatoria hispana.

La cena de homenaje a Pepe Madrazo comenzó con una magnífica laudatio ofrecida por Enrique Zamácola, quién desgranó la dura trayectoria seguida por el galardonado para alcanzar el merecido premio. Al homenajeado se le hizo entrega de una placa conmemorativa.

A los postres Madrazo ofreció un discurso de agradecimiento. «Estoy muy orgulloso de haber conseguido este premio tan valorado internacionalmente, no solo por cuanto de éxito personal pueda suponer, sino sobre todo por cuanto de triunfo español y presencia española en ámbitos extranjeros supone haber accedido a ese parnaso reservado durante los últimos veinte años a cazadores norteamericanos», afirmó. «El hecho de que se reconozca este éxito español me llena de gozo y quiero agradecer al sector cinegético, al mundo de la caza, representado por las instituciones convocantes, este reconocimiento con un fraternal saludo y compartir con él la dicha de haber traído a España este preciado galardón», añadió.

«Conseguir el Weatherby Award ha sido un logro, importante pero solo eso, un reto vencido. El verdadero premio han sido el camino recorrido, las gentes y lugares que he conocido, los conocimientos que he adquirido, el sentimiento de superación y la libertad de que he gozado», concluyó.