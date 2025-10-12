Begoña Villacís: «Hay mucho antimadridismo; nos gusta ver caer al de arriba, pasa hasta con la Pantoja»

-¿Qué supone el deporte en su vida?

-Es lo que me permite hacer todo lo demás. Un momento de concesión para conmigo misma. Y hay gente que medita, pero a mí se me ocurren las cosas sobre todo cuando estoy corriendo.

-Diseñó ... el programa 'Chicas, el deporte nos hace poderosas', entre otras iniciativas. Mujer y deporte han sido dos constantes en su vida privada y en la pública.

-Yo era la única niña que jugaba al fútbol en mi colegio y en mi parque. Me he dado cuenta de que, alrededor de los 12-14 años, van dejando el deporte. Esto va unido al concepto de jugar. Ellos continúan jugando y ellas dejan el juego. Y eso acarrea consecuencias porque jugar es aprender a competir de una forma sana, es encontrar tu tribu, en el buen sentido del término, es levantarte, es tener constancia.

-Cinco Balones de Oro femeninos. ¿Se imagina ese logro con los hombres?

-Es que cada vez que veo moverse a Aitana en el campo… Bueno, a ella y a todas. Es una maravilla porque representa los modelos de conducta que tanto hemos echado en falta las niñas de mi generación. ¿Puedo decir algo fuera de guion?

-Dele, por favor.

-Detrás de cada gran deportista que lo ha conseguido y de los que no hay unos padres que se han dejado media vida en ello. Y no se habla de ellos. También hay animales que se pasan tres pueblos en la grada, pero creo que, en general, hay que darles su reconocimiento a esos padres abnegados.

-Una mujer trans ¿compite contra otras mujeres desde una posición de ventaja?

-Yo veo mujeres. No las puedo concebir de otra forma. Ahora bien, en el deporte esos temas se tienen que resolver políticamente y en los despachos. Somos muy forofos de un bando y dejamos de ver al otro y perdemos hasta la humanidad. Mira: hace poco vi unas imágenes de una chica que iba a competir en una prueba de esgrima con otra. Una de ellas se arrodilla y se niega a combatir. Tenía razón, porque la iban a machacar. Hubiera sido un combate desigual. Pero, al otro lado, veías a una niña que se quedó descompuesta. Los matices son importantes. No se debe hacer sufrir al deportista y, en paralelo, es verdad que el deporte debe ser igualitario.

-¿Qué tipo de aficionada al Real Madrid es Begoña Villacís?

-He tenido mis momentos. De pequeña, muy implicada y de ir mucho al campo. En mi casa, además de jugar al fútbol, mi madre era muy futbolera. Ahora ya no lo vivo con tanta intensidad, aunque cuando veo los partidos grito, claro.

-La supongo ilusionada con esta nueva era Xabi Alonso.

-Sí. Ya sé que el Atleti nos paneó, que es un club al que, aunque no suene muy madridista, respeto mucho, pero los aficionados son muy intensos. Al día siguiente, busqué un poco de distancia, porque son intensos. Más allá de ese revés, lo cierto es que de vez en cuando, es bueno cuestionarse el 'statu quo'.

-¿Está insinuando que fue una derrota balsámica? Son ustedes tremendos.

-Ancelotti tuvo unos años vibrantes, pero a veces hay que agitar las cosas. Creo que Xabi lo va a hacer bien, pero hay que darle recorrido porque somos muy impacientes. En el fútbol y en la política. A estos cambios de tanto calado hay que darles tiempo.

-La sensación es que todo lo que afecta al Madrid es un drama siempre.

-La afición del Bernabéu, como quien va al teatro: siempre espera lo óptimo, no encaja bien las derrotas.

-¿Buenas vibras de cara al clásico del 26 de octubre?

-Sí. Vamos a resarcirnos.

-Dígame, como aficionada (no tiene que ser políticamente correcta). ¿Considera que todo lo que despierta Vinicius es producto de una sociedad maleducada en valores o de su controvertida forma de ser?

-Yo condeno los gritos racistas y en Cibeles me he puesto la camiseta de Vini. Ahora bien, el fútbol es terapéutico. Uno viene a soltar lo que es mejor que no suelte en su casa o en el trabajo. Al fútbol se va a gritar. Eso es legítimo, lo que no lo es es insultar. Y menos, si esos insultos son racistas. Espero que no me crucifiquen por lo que voy a decir pero es que creo que no se quiere ser racista con Vini. Se le quiere insultar. Y utilizan eso, que les invalida por completo, pero que pretende ser un insulto. Creo que tiene que ver más con el antimadridismo que con la xenofobia. Y creo, sí, que también hay algo de su personalidad, sí.

-¿De verdad cree en una corriente de antimadridismo mundial?

-Desde Mourinho, sí lo creo. No pienso que sea mundial, porque eso sería como creerse el ombligo del mundo, pero sí hay mucho antimadridismo. Y es normal. Hemos sido hegemónicos. El líder siempre despierta recelos. Nos gusta más ver caer a uno de arriba que a uno de abajo. Pasa hasta con la Pantoja.

-Se está usted viniendo arriba.

-Te diré que soy muy fan del antimadridismo. Da la medida de lo grande que es el club.

-¿Qué le ilusionaría más celebrar este año: una Liga, una Champions o un Mundial?

-Un Mundial. El concepto de selección me parece maravilloso. Las emociones que le hace sentir a una… Las Champions también, pero tenemos más. El Mundial se festejó en toda España y a mí, ver a todo el país unido en torno a un proyecto común, me emociona.

-¿El mejor deportista español de la historia?

-Rafa Nadal.