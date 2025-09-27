Suscribete a
ABC Premium
sponsor

HINCHAS

Bertín Osborne: «Yo a Vinicius lo vendería mañana; o mejor hoy, y con un lacito»

Cantante, empresario, presentador y lo que se tercie porque, por ser, ha sido hasta internacional por España. 70 años, madrileño Y muy merengue, aunque no lo exhibe en la foto. Prefiere mostrarse con una pala

«En el pádel, llegué a ser el número 7 de España», dice Bertín
«En el pádel, llegué a ser el número 7 de España», dice Bertín
María José Hostalrich

María José Hostalrich

Esta funcionalidad es sólo para registrados

-¿Qué supone el deporte en su vida?

-Todo. Fui un gran jugador de tenis. Juan Antonio Samaranch, entonces presidente del COI, vino a verme cuando yo tenía doce años y Manolo Santana siempre dijo que pude haber sido un campeón importante en este ... país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app