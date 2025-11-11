Valencia - Real Madrid, en directo hoy

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Theo Maledon Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Gabriel Deck Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero. Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Len Braxton Key [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera. Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] Alex Len [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key. Bandeja de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque Mate de Alex Len [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Braxton Key Rebote de Braxton Key [Valencia Basket] tras haber fallado su segundo tiro libre Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre 2ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Braxton Key en la lucha por un rebote defensivo. Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple Primera falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Matt Costello Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello. Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. Mario Hezonja [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Hezonja [Real Madrid] Braxton Key [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mario Hezonja Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos. Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto. Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Chuma Okeke Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] Mate de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon. Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos. Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz Tiempo muerto Brancou Badio [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera. Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Josep Puerto. Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket] Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos. Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck Yankuba Sima [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares Mate de Trey Lyles [Real Madrid] Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles. Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla Jaime Pradilla [Valencia Basket] roba el balón a Trey Lyles Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore. Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Omari Moore El árbitro pita pasos de Edy Tavares [Real Madrid] Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de dos. Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. Inicio del partido
