Valencia Basket Club
Valencia Basket Club
27
23
2º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 22-21
  • 2º Cuarto: 5-2

baloncesto / euroliga

Valencia - Real Madrid, en directo hoy

Sigue en directo el partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga de baloncesto

Resultados y clasificación de la Euroliga

Valencia - Real Madrid, en directo hoy

27 - 23
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
25 - 23
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
25 - 22
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
25 - 21
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Theo Maledon

25 - 21
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
22 - 21
Kameron Taylor [Valencia Basket] roba el balón a Gabriel Deck
22 - 21
Inicio del segundo cuarto
22 - 21
Fin del primer cuarto

22 - 21
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple
22 - 21
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.
22 - 21
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Len
22 - 21
Braxton Key [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.

22 - 21
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket]
20 - 21
Alex Len [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Braxton Key.
20 - 21
Bandeja de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque
18 - 21
Mate de Alex Len [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon

18 - 19
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Braxton Key
18 - 19
Rebote de Braxton Key [Valencia Basket] tras haber fallado su segundo tiro libre
18 - 19
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
18 - 19
2ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Braxton Key en la lucha por un rebote defensivo.

18 - 19
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple
18 - 19
Primera falta personal de Alex Len [Real Madrid] sobre Matt Costello
18 - 19
Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
18 - 19
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.

18 - 19
Mario Hezonja [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
18 - 19
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple
18 - 19
El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Hezonja [Real Madrid]
18 - 19
Braxton Key [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mario Hezonja

18 - 19
Braxton Key [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
17 - 19
1ª Falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Braxton Key cuando lanzaba de dos.
17 - 19
Theo Maledon [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
17 - 19
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Chuma Okeke

17 - 19
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
14 - 19
Mate de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Theo Maledon
14 - 17
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
14 - 17
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

14 - 16
Mario Hezonja [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
14 - 15
2ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
14 - 15
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
11 - 15
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

11 - 12
Tiempo muerto
11 - 12
Brancou Badio [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
11 - 12
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
8 - 12
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

9 - 12
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
9 - 11
El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket]
9 - 11
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
8 - 11
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

8 - 10
1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
8 - 10
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Gabriel Deck
8 - 10
Yankuba Sima [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
8 - 10
Mate de Trey Lyles [Real Madrid]

8 - 8
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
8 - 8
Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla
8 - 8
Jaime Pradilla [Valencia Basket] roba el balón a Trey Lyles
8 - 8
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.

8 - 8
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
8 - 8
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
5 - 8
Triple de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
5 - 5
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

2 - 5
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Omari Moore
2 - 5
El árbitro pita pasos de Edy Tavares [Real Madrid]
2 - 5
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque
0 - 5
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

0 - 5
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
0 - 5
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
0 - 4
Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
0 - 3
1ª Falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de dos.

0 - 3
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
0 - 3
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid]
0 - 0
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
0 - 0
Inicio del partido

