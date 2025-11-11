Suscribete a
Valencia Basket Club
Valencia Basket Club
29
23
2º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 22-21
  • 2º Cuarto: 7-2

baloncesto

Valencia - Real Madrid, estadísticas del partido

Consulta todos los números del duelo correspondiente a la décima jornada de la Euroliga de baloncesto

Valencia - Real Madrid, estadísticas del partido

Equipos

Valencia Basket Club VAL
RMC Real Madrid
Tiros de 2
8 Intentos 11
5 Canastas 3
62.50 % Aciertos 27.27
Tiros de 3
15 Intentos 6
6 Canastas 3
40.00 %Aciertos 50.00
Tiros libres
4 Intentos 9
1 Canastas 9
25.00 %Aciertos 100.00
Rebotes
9 Total 10
1 Ofensivos 2
8 Defensivos 8
Tapones
2 Realizados 0
2 Recibidos 0
5 Asistencias 4
2 Pérdidas 4
2 Recuperaciones 1
Jugadores
Valencia Basket ClubMJPTOSVAL
0 Brancou Badio331
1 Kameron Taylor842
2 Josep Puerto30-1
4 Jaime Pradilla Gayán403
3 Nate Reuvers774
8 Jean Montero833
18 Ike Iroegbu000
5 Sergio de Larrea000
6 Xabier López-Arostegui000
10 Omari Moore558
13 Darius Thompson566
32 Isaac Nogués000
24 M. Costello402
12 Neal Sako000
23 Jorge Carot Hernández000
65 Vincent Valerio000
77 Yankuba Sima Fatty10-2
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo555
0 T. Lyles655
1 David Kramer000
6 Alberto Abalde40-1
8 Chuma Okeke500
12 Theo Maledon624
24 Andres Rafael Feliz Sarita500
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull100
11 Mario Hezonja477
14 Gabriel Deck734
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba000
22 Walter Samuel Tavares602
25 Oleksiy 'Alex' Len520
Los mejores
Puntos
Nate ReuversValencia Basket Club7
Mario HezonjaReal Madrid7
Darius ThompsonValencia Basket Club6
Omari MooreValencia Basket Club5
Faltas cometidas
Josep PuertoValencia Basket Club2
Mario HezonjaReal Madrid2
Oleksiy 'Alex' LenReal Madrid1
Kameron TaylorValencia Basket Club1
Rebotes ofensivos
Oleksiy 'Alex' LenReal Madrid1
Chuma OkekeReal Madrid1
Josep PuertoValencia Basket Club0
Jaime Pradilla GayánValencia Basket Club0
Rebotes defensivos
Theo MaledonReal Madrid2
Josep PuertoValencia Basket Club2
Mario HezonjaReal Madrid2
Omari MooreValencia Basket Club2
Asistencias
Omari MooreValencia Basket Club2
Theo MaledonReal Madrid2
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid1
Kameron TaylorValencia Basket Club1
