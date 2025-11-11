baloncesto
Valencia - Real Madrid, estadísticas del partido
Consulta todos los números del duelo correspondiente a la décima jornada de la Euroliga de baloncesto
Equipos
VAL
RMC
Tiros de 2
8 Intentos 11
5 Canastas 3
62.50 % Aciertos 27.27
Tiros de 3
15 Intentos 6
6 Canastas 3
40.00 %Aciertos 50.00
Tiros libres
4 Intentos 9
1 Canastas 9
25.00 %Aciertos 100.00
Rebotes
9 Total 10
1 Ofensivos 2
8 Defensivos 8
Tapones
2 Realizados 0
2 Recibidos 0
5 Asistencias 4
2 Pérdidas 4
2 Recuperaciones 1
Jugadores
|Valencia Basket Club
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 Brancou Badio
|3
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1 Kameron Taylor
|8
|4
|2 / 3
|0 / 3
|0 / 0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2 Josep Puerto
|3
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|-1
|4 Jaime Pradilla Gayán
|4
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|3
|3 Nate Reuvers
|7
|7
|2 / 3
|1 / 2
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|8 Jean Montero
|8
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|18 Ike Iroegbu
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5 Sergio de Larrea
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Xabier López-Arostegui
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10 Omari Moore
|5
|5
|1 / 1
|1 / 2
|0 / 0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|8
|13 Darius Thompson
|5
|6
|0 / 0
|2 / 3
|0 / 0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|32 Isaac Nogués
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24 M. Costello
|4
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|12 Neal Sako
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Jorge Carot Hernández
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|65 Vincent Valerio
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77 Yankuba Sima Fatty
|1
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
Los mejores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|5
|5
|0 / 1
|1 / 1
|2 / 2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|0 T. Lyles
|6
|5
|1 / 2
|0 / 0
|3 / 3
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|5
|1 David Kramer
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Alberto Abalde
|4
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|8 Chuma Okeke
|5
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|12 Theo Maledon
|6
|2
|0 / 1
|0 / 2
|2 / 2
|0
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|5
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|1
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11 Mario Hezonja
|4
|7
|1 / 2
|1 / 1
|2 / 2
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|7
|14 Gabriel Deck
|7
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Walter Samuel Tavares
|6
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|25 Oleksiy 'Alex' Len
|5
|2
|1 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Puntos
|Nate Reuvers
|Valencia Basket Club
|7
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|7
|Darius Thompson
|Valencia Basket Club
|6
|Omari Moore
|Valencia Basket Club
|5
|Faltas cometidas
|Josep Puerto
|Valencia Basket Club
|2
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|2
|Oleksiy 'Alex' Len
|Real Madrid
|1
|Kameron Taylor
|Valencia Basket Club
|1
|Rebotes ofensivos
|Oleksiy 'Alex' Len
|Real Madrid
|1
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|1
|Josep Puerto
|Valencia Basket Club
|0
|Jaime Pradilla Gayán
|Valencia Basket Club
|0
|Rebotes defensivos
|Theo Maledon
|Real Madrid
|2
|Josep Puerto
|Valencia Basket Club
|2
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|2
|Omari Moore
|Valencia Basket Club
|2
|Asistencias
|Omari Moore
|Valencia Basket Club
|2
|Theo Maledon
|Real Madrid
|2
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|1
|Kameron Taylor
|Valencia Basket Club
|1
