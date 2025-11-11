Suscribete a
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

baloncesto / euroliga

El Madrid muerde el polvo ante el diabólico ritmo del Valencia

Los locales, con su triunfo (89-76), cortan una racha blanca de cuatro victorias consecutivas

Resultados y clasificación de la Euroliga

Campazzo, defendido por Darius Thompson
Campazzo, defendido por Darius Thompson efe
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

El Real Madrid vio cortada su potente racha de cuatro victorias consecutivas entre ACB y Euroliga en el imponente Roig Arena, sede de uno de los equipos más mortíferos y vistosos del continente, el Valencia de Pedro Martínez (89-76). Los blancos ... ejecutaron todo aquello que les había hecho triunfar en las fechas anteriores, como una buena defensa interior, el control del rebote y el liderazgo anotador de Lyles, que de nuevo volvió a ser, con diferencia, el mejor de los merengues. Incluso Len volvió a aportar minutos de calidad en el puesto de cinco. Sin embargo, a día de hoy, hace falta mucho más para tumbar a los 'taronjas' cuando estos están inspirados.

