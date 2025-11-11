El Madrid muerde el polvo ante el diabólico ritmo del Valencia

El Real Madrid vio cortada su potente racha de cuatro victorias consecutivas entre ACB y Euroliga en el imponente Roig Arena, sede de uno de los equipos más mortíferos y vistosos del continente, el Valencia de Pedro Martínez (89-76). Los blancos ... ejecutaron todo aquello que les había hecho triunfar en las fechas anteriores, como una buena defensa interior, el control del rebote y el liderazgo anotador de Lyles, que de nuevo volvió a ser, con diferencia, el mejor de los merengues. Incluso Len volvió a aportar minutos de calidad en el puesto de cinco. Sin embargo, a día de hoy, hace falta mucho más para tumbar a los 'taronjas' cuando estos están inspirados.

Valencia 89 - 76 Real Madrid Décima jornada de la Euroliga Valencia Montero (9), Moore (16), Taylor (9), Pradilla (8), Reuvers (14); Badio (6), Puerto (4), López-Arostegui (0), Key (1), Thompson (14), Costello (4), Sima (4).

Montero (9), Moore (16), Taylor (9), Pradilla (8), Reuvers (14); Badio (6), Puerto (4), López-Arostegui (0), Key (1), Thompson (14), Costello (4), Sima (4). Real Madrid Campazzo (15), Abalde (0), Deck (5), Lyles (23), Tavares (1); Okeke (2), Hezonja (11), Maledon (14), Llull (0), Feliz (0), Len (5).

Los locales cuentan con una galaxia de astros descomunal en ataque y fueron Moore, Taylor, Montero y Thompson un auténtico dolor de muelas para los defensores exteriores. Además, el musculo interior proporcionado por Pradilla, Sima y Reuvers acabaron por desquiciar a los visitantes, hundidos en el último cuarto ante la tormenta valenciana. Le faltó al Madrid empaque en los últimos minutos, más mente fría y menos jugadores que querían hacer la guerra por su cuenta, como Campazzo, algo desdibujado en estos primeros meses de temporada. La victoria acabó por convertirse en quimera y el Valencia, tras dos derrotas consecutivas, celebró su vuelta a la senda de la victoria.

Como era de esperar, el duelo, al menos en el inicio, se jugó al trepidante ritmo que siempre propone el Valencia, muy bien dirigido por dos relámpagos como Montero y Moore. Sin embargo, al Madrid le sentaron muy bien los espacios y los correcalles, siendo Campazzo, Deck y Lyles las mayores amenazas para los locales. Volaban los blancos, Hezonja comenzaba a ejecutar sus diabólicos bailes y la ventaja, aunque escasa, siempre era de los chicos de Scariolo. Un panorama que cambió en las últimas posesiones del primer cuarto cuando, tras una ráfaga de los naranjas, coronada por una gran suspensión de Taylor, permitió el cambio de tendencia (22-21).

El aro se convirtió en enemigo del Madrid, escupía todos sus lanzamientos, mientras que el Valencia alcanzaba una velocidad de crucero envidiable gracias al talento de Moore y al acierto en el tiro del siempre fiable Reuvers. Len comenzó a defender el aro blanco con mucho ahínco pero los triples de Pradilla, dos consecutivos, hacían imposible un abordaje al electrónico. Los esfuerzos de Lyles amenazaron el liderazgo naranja, hasta un gran pase de Montero fue finiquitado con un tremendo mate de Reuvers sobre el gigante Tavares. Fantástica acción que fue seguida de un lejanísimo triple de Thompson que puso contra las cuerdas al Madrid (45-38).

Scariolo, nada más volver de los vestuarios, en un hecho insólito, se adueñó de la mesa de revisiones para que los árbitros le enseñaran los caóticos últimos segundos de la primera parte, en busca el italiano de algún fallo colegial con el reloj de posesión. El asunto quedó en anécdota, parecía más una estrategia del entrenador de cara al futuro, aunque su gesto encendió en demasía a las gradas valencianas, que celebraron con fervor un triple de Montero que reanudó las hostilidades.

Lyles proseguía con su espectacular actuación, anotaba desde todas las posiciones el canadiense con una finura digna de los más grandes, pero si el Madrid quería aspirar a la victoria, debía implicar a muchos más jugadores. Todo lo contrario que el Valencia, un ente coral con hambre infinita que mantenía con mucho honor su ventaja. Sima, al fin, tuvo un gran impacto con mates y acciones defensivas de calado por doquier, mientras que Moore, con otro triple de alta dificultad, llenó la bombona de oxígeno local de cara al último acto (67-60).

Sin motivo aparente, el Madrid dejó de resistir las embestidas naranjas, fue una presa fácil para hombres del talento de Taylor y Pradilla. Campazzo parecía negar la realidad y, con cinco puntos consecutivos, aminoró la distancia hasta los siete tantos cuando había sido de 12. Un espejismo en cualquier caso, pues el Valencia apretó y apretó hasta que redujo en su totalidad a sus enemigos.