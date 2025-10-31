Suscribete a
Partizan Mozzart Bet
Partizan Mozzart Bet
25
18
2º cuarto
Barça
Barça
  • 1º Cuarto: 17-18
  • 2º Cuarto: 8-0

Euroliga. Viernes 31/10 20:30h. Estadio Alekasandar Nikolic Hall.

Baloncesto

Partizán - Barcelona en directo | Jornada 8 de la Euroliga

Euroliga | Jornada 8

Sigue en directo el reencuentro del conjunto azulgrana con Jabari Parker

Partizán - Barcelona en directo | Jornada 8 de la Euroliga

25 - 18Icono
Triple de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown
22 - 18Icono
Joel Parra [Barça] comete su segunda falta personal sobre Bruno Fernando
22 - 18Icono
1ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Bruno Fernando en la lucha por un rebote ofensivo.
22 - 18Icono
Kevin Punter [Barça] falla el triple

22 - 18Icono
Tiempo muerto
22 - 18Icono
Alley-Hoop de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown
20 - 18Icono
Willy Hernangomez [Barça] falla el gancho por un tapón de Bruno Fernando
20 - 18Icono
Triple de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown

17 - 18Icono
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
17 - 18Icono
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] corta pase y el balón sale fuera.
17 - 18Icono
Inicio del segundo cuarto
17 - 18Icono
Fin del primer cuarto

17 - 18Icono
Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.
17 - 18Icono
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
17 - 18Icono
Primera falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Sterling Brown
17 - 18Icono
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.

17 - 18Icono
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Juani Marcos
17 - 18Icono
Bandeja de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet]
15 - 18Icono
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
15 - 18Icono
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones

12 - 18Icono
1ª Falta personal en ataque de Willy Hernangomez [Barça] sobre Isaac Bonga
12 - 18Icono
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
10 - 18Icono
Mate de Willy Hernangomez [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Will Clyburn
10 - 16Icono
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla la bomba. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

10 - 16Icono
Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Duane Washington Jr.
10 - 16Icono
Tiempo muerto
10 - 16Icono
Triple de Will Clyburn [Barça]
10 - 13Icono
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

10 - 13Icono
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Willy Hernangomez
10 - 10Icono
Primera falta personal de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] sobre Tomas Satoransky
10 - 10Icono
Canasta de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones
8 - 10Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Will Clyburn [Barça]

8 - 10Icono
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple
8 - 10Icono
Tiempo muerto
8 - 10Icono
Bandeja de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones
6 - 10Icono
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Kevin Punter

6 - 10Icono
Primera falta personal de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] sobre Kevin Punter
6 - 10Icono
Tiempo de posesión agotado
6 - 10Icono
Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre
6 - 9Icono
Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre

6 - 8Icono
1ª Falta personal de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos.
6 - 8Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el gancho. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
6 - 8Icono
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dylan Osetkowski
6 - 8Icono
Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque

6 - 6Icono
Jan Vesely [Barça] corta el pase a Aleksej Pokusevski
6 - 6Icono
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksej Pokusevski.
6 - 6Icono
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Aleksej Pokusevski
6 - 6Icono
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

6 - 3Icono
Bandeja de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet]
4 - 3Icono
El balón sale fuera.
4 - 3Icono
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Sterling Brown
4 - 3Icono
Triple de Kevin Punter [Barça]

4 - 0Icono
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Dylan Osetkowski
2 - 0Icono
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Vanja Marinkovic.
2 - 0Icono
Mate de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet]
0 - 0Icono
Rebote ofensivo de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] tras fallar su lanzamiento a canasta

0 - 0Icono
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
0 - 0Icono
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
0 - 0Icono
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Jan Vesely
0 - 0Icono
Inicio del partido

