Partizán - Barcelona en directo | Jornada 8 de la Euroliga

Triple de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown Joel Parra [Barça] comete su segunda falta personal sobre Bruno Fernando 1ª Falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Bruno Fernando en la lucha por un rebote ofensivo. Kevin Punter [Barça] falla el triple Tiempo muerto Alley-Hoop de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown Willy Hernangomez [Barça] falla el gancho por un tapón de Bruno Fernando Triple de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando. Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] corta pase y el balón sale fuera. Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Bruno Fernando. Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra. Primera falta personal de Myles Cale [Barça] sobre Sterling Brown Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown. Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Juani Marcos Bandeja de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown. Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones 1ª Falta personal en ataque de Willy Hernangomez [Barça] sobre Isaac Bonga Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] Mate de Willy Hernangomez [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Will Clyburn Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla la bomba. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Duane Washington Jr. Tiempo muerto Triple de Will Clyburn [Barça] Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Willy Hernangomez Primera falta personal de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] sobre Tomas Satoransky Canasta de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones El balón sale fuera tras un mal pase de Will Clyburn [Barça] Tomas Satoransky [Barça] falla el triple Tiempo muerto Bandeja de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Kevin Punter Primera falta personal de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] sobre Kevin Punter Tiempo de posesión agotado Tornike Shengelia [Barça] encesta el segundo tiro libre Tornike Shengelia [Barça] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba de dos. Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el gancho. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia. Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dylan Osetkowski Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque Jan Vesely [Barça] corta el pase a Aleksej Pokusevski Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksej Pokusevski. Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Aleksej Pokusevski Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Bandeja de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] El balón sale fuera. Will Clyburn [Barça] corta el pase a Sterling Brown Triple de Kevin Punter [Barça] Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Dylan Osetkowski Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Vanja Marinkovic. Mate de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] Rebote ofensivo de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] tras fallar su lanzamiento a canasta Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Bonga. Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] corta el pase a Jan Vesely Inicio del partido
