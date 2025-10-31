Baloncesto
Estadísticas del Partizán - Barcelona, de la octava jornada de la Euroliga
Euroliga | Jornada 8
Consulta aquí todos los datos y números del choque entre los azulgranas y el equipo serbio
Resultados y clasificación de la Euroliga
Equipos
Partizan Mozzart Bet
Barcelona
Tiros de 2
13 Intentos 7
9 Canastas 2
69.23 % Aciertos 28.57
Tiros de 3
6 Intentos 11
3 Canastas 4
50.00 %Aciertos 36.36
Tiros libres
0 Intentos 2
0 Canastas 2
nan %Aciertos 100.00
Rebotes
9 Total 6
2 Ofensivos 1
7 Defensivos 5
Tapones
0 Realizados 2
0 Recibidos 2
8 Asistencias 3
4 Pérdidas 3
2 Recuperaciones 3
Jugadores
|Partizan Mozzart Bet
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|11 Aleksej Pokusevski
|4
|2
|1 / 2
|0 / 1
|0 / 0
|1
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|-1
|9 Vanja Marinkovic
|10
|6
|3 / 3
|0 / 2
|0 / 0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|12 Sterling Brown
|9
|4
|2 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|9
|5 Dylan Osetkowski
|4
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|17 I. Bonga
|8
|3
|0 / 1
|1 / 1
|0 / 0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|4 Duane Washington Jr.
|7
|8
|1 / 1
|2 / 2
|0 / 0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|9
|88 Tyrique Jones
|7
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1
|5
|33 Nicholas William Calathes
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Miika Muurinen
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19 Arijan Lakic
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 J. Parker
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24 Bruno Fernando
|7
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|7
Los mejores
|Barça
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 J. Bolomboy
|7
|3
|0 / 0
|1 / 3
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|13 Tomas Satoransky
|8
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|21 Will Clyburn
|8
|5
|1 / 2
|1 / 2
|0 / 0
|0
|0
|3
|1
|1
|1
|0
|7
|23 Tornike Shengelia
|8
|5
|0 / 1
|1 / 1
|2 / 2
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|8
|6 Jan Vesely
|7
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2 Juani Marcos
|3
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|8 Darío Brizuela
|1
|0
|0 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|44 Joel Parra
|4
|0
|0 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|-3
|14 Guillermo Hernangómez
|5
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|19 Youssoupha Birima Fall
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Puntos
|Duane Washington Jr.
|Partizan Mozzart Bet
|8
|Vanja Marinkovic
|Partizan Mozzart Bet
|6
|Tornike Shengelia
|Barça
|5
|Will Clyburn
|Barça
|5
|Faltas cometidas
|Joel Parra
|Barça
|2
|Vanja Marinkovic
|Partizan Mozzart Bet
|2
|Aleksej Pokusevski
|Partizan Mozzart Bet
|1
|Guillermo Hernangómez
|Barça
|1
|Rebotes ofensivos
|Aleksej Pokusevski
|Partizan Mozzart Bet
|1
|Joel Parra
|Barça
|1
|Dylan Osetkowski
|Partizan Mozzart Bet
|1
|Sterling Brown
|Partizan Mozzart Bet
|0
|Rebotes defensivos
|Will Clyburn
|Barça
|3
|Bruno Fernando
|Partizan Mozzart Bet
|2
|Sterling Brown
|Partizan Mozzart Bet
|2
|I. Bonga
|Partizan Mozzart Bet
|1
|Asistencias
|Sterling Brown
|Partizan Mozzart Bet
|3
|Tyrique Jones
|Partizan Mozzart Bet
|3
|Guillermo Hernangómez
|Barça
|1
|Dylan Osetkowski
|Partizan Mozzart Bet
|1
