27
18
2º cuarto
Barça
Barça
  • 1º Cuarto: 17-18
  • 2º Cuarto: 10-0

Euroliga. Viernes 31/10 20:30h. Estadio Alekasandar Nikolic Hall.

Baloncesto

Estadísticas del Partizán - Barcelona, de la octava jornada de la Euroliga

Euroliga | Jornada 8

Consulta aquí todos los datos y números del choque entre los azulgranas y el equipo serbio

Resultados y clasificación de la Euroliga

Equipos

Partizan Mozzart Bet Partizan Mozzart Bet
Barcelona Barça
Tiros de 2
13 Intentos 7
9 Canastas 2
69.23 % Aciertos 28.57
Tiros de 3
6 Intentos 11
3 Canastas 4
50.00 %Aciertos 36.36
Tiros libres
0 Intentos 2
0 Canastas 2
nan %Aciertos 100.00
Rebotes
9 Total 6
2 Ofensivos 1
7 Defensivos 5
Tapones
0 Realizados 2
0 Recibidos 2
8 Asistencias 3
4 Pérdidas 3
2 Recuperaciones 3
Jugadores
Partizan Mozzart BetMJPTOSVAL
11 Aleksej Pokusevski42-1
9 Vanja Marinkovic1064
12 Sterling Brown949
5 Dylan Osetkowski401
17 I. Bonga835
4 Duane Washington Jr.789
88 Tyrique Jones725
33 Nicholas William Calathes000
3 Miika Muurinen000
19 Arijan Lakic000
22 J. Parker000
24 Bruno Fernando727
BarçaMJPTOSVAL
0 J. Bolomboy 731
13 Tomas Satoransky833
21 Will Clyburn857
23 Tornike Shengelia858
6 Jan Vesely700
2 Juani Marcos30-1
8 Darío Brizuela10-2
44 Joel Parra40-3
14 Guillermo Hernangómez520
19 Youssoupha Birima Fall000
Los mejores
Puntos
Duane Washington Jr.Partizan Mozzart Bet8
Vanja MarinkovicPartizan Mozzart Bet6
Tornike ShengeliaBarça5
Will ClyburnBarça5
Faltas cometidas
Joel ParraBarça2
Vanja MarinkovicPartizan Mozzart Bet2
Aleksej PokusevskiPartizan Mozzart Bet1
Guillermo HernangómezBarça1
Rebotes ofensivos
Aleksej PokusevskiPartizan Mozzart Bet1
Joel ParraBarça1
Dylan OsetkowskiPartizan Mozzart Bet1
Sterling BrownPartizan Mozzart Bet0
Rebotes defensivos
Will ClyburnBarça3
Bruno FernandoPartizan Mozzart Bet2
Sterling BrownPartizan Mozzart Bet2
I. BongaPartizan Mozzart Bet1
Asistencias
Sterling BrownPartizan Mozzart Bet3
Tyrique JonesPartizan Mozzart Bet3
Guillermo HernangómezBarça1
Dylan OsetkowskiPartizan Mozzart Bet1
