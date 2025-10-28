Suscribete a
Baloncesto / euroliga

El Madrid sufre en Múnich otra remontada inaceptable

Los blancos pierden ante el Bayern una ventaja de 13 puntos y suman su tercera derrota consecutiva en Europa (90-84)

Hezonja intenta anotar ante Mike
Hezonja intenta anotar ante Mike
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

El Madrid sufrió en Múnich una nueva remontada, la enésima en este inicio de temporada, y firmó su tercera derrota consecutiva en la Euroliga. Tras un excelente segundo cuarto liderados por Lyles, los blancos llegaron al descanso con una ventaja de trece ... puntos. Y, como ante Maccabi, Estrella Roja o Baskonia, tiraron por la borda todo su trabajo para que los germanos, de la mano del excelso Mike, les endosaran otra derrota a domicilio. De hecho, tras cinco encuentros lejos del Movistar Arena, aún no conocen el sabor de la victoria.

