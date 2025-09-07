Georgia pone patas arriba el Eurobasket tras eliminar a Francia

Parecía que la eliminación de Serbia contra Finlandia sería la gran sorpresa de los octavos de final del Eurobasket, pero ni 24 horas han pasado para que otra de las grandes favoritas abandone el barco antes de tiempo. Francia, actual subcampeona, fue apeada por la sorpresiva Georgia, que se cuela por primera vez en su historia entre los ocho mejores equipos del torneo internacional. En cambio, los galos abandonan Letonia con el rabo entre las piernas, conscientes de que una medalla era el mínimo exigido para un grupo que había dominado con puño de hierro la fase de grupos.

Los georgianos, eso sí, rozaron la perfección a la hora de aplicar su físico baloncesto y, además, estuvieron aupados por dos actuaciones soberbias. Tanto Toko Shengelia, nuevo jugador del Barcelona, como Kamar Baldwin, que militó la pasada campaña en el Baskonia, se fueron hasta los 24 puntos cada uno para convertirse en una hidra de dos cabezas contra la que los franceses nunca tuvieron respuesta.

Por su parte, los galos solo encontraron oxígeno individual en Sylvain Francisco (14 puntos) y en Guerschon Yabusele (12), aunque como la selección española, abusó demasiado, y sin acierto, de la línea de tres cuando el duelo se les complicaba. De hecho, remataron la faena con tan solo seis aciertos en 32 intentos, un porcentaje inferior al 19%.

«La estamos liando mucho. Queríamos a Polonia en octavos, evitar a toda costa a Francia, pero uno vez supimos que nos jugaríamos el pase ante ellos, salimos con el cuchillo entre los dientes. Estoy muy orgullosos de este equipo», aseguró Burjanadze, alero del Granada, ante un medio español,

