Suscribete a
ABC Premium

entrevista abc

Dino Meneghin: «El baloncesto español es sinónimo de grandeza, es un referente en Europa»

Eurobasket

La leyenda transalpina, siete Copas de Europa en su mochila, analiza para ABC el decisivo Italia-España en Chipre

Dino Meneghin, con la copa de campeón del Eurobasket de 1983
Dino Meneghin, con la copa de campeón del Eurobasket de 1983 ABC
Julio Ocampo

Julio Ocampo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sólo un tótem italiano y europeo con su envergadura -física y mental- puede comprender mejor que nadie el significado de un Italia-España como el que se juega hoy en el Eurobasket. Dino Meneghin (provincia de Veneto, 75 años) interrumpe sus vacaciones para atender por ... teléfono a ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app