Suscribete a
ABC Premium

Bosnia, un riesgo gigante para España

Los de Scariolo se la juegan ante un equipo liderado por Nurkic, pívot de Utah Jazz

Derrota, frustración y más dudas

Nurkic, durante el partido de Bosnia ante Chipre
Nurkic, durante el partido de Bosnia ante Chipre efe
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A la primera, cita de máxima exigencia para España. En realidad, es a la segunda. La imperdonable derrota ante Georgia en su estreno en el campeonato europeo ha metido en un serio apuro a la selección que dirige Sergio Scariolo. Hoy ante Bosnia (20: ... 30h, La2) solo vale el triunfo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app