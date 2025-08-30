Bosnia, un riesgo gigante para España

A la primera, cita de máxima exigencia para España. En realidad, es a la segunda. La imperdonable derrota ante Georgia en su estreno en el campeonato europeo ha metido en un serio apuro a la selección que dirige Sergio Scariolo. Hoy ante Bosnia (20: ... 30h, La2) solo vale el triunfo.

Como sucede en todos los grupos del Eurobasket, el de España, el C, está compuesto por seis países y se clasifican para octavos de final los cuatro primeros. Antes del comienzo del torneo, la endeblez de la vigente campeona continental, una selección española en pleno proceso de renovación, pronosticaban su pase como cuarta o tercera en la mayoría de los vaticinios.

Noticia Relacionada Sergio Scariolo: «Todo el mundo ve a España alejada del vagón de los favoritos» Eduardo R. Barrero 'La Familia' afronta sus dos últimos partidos de preparación para el Eurobasket con la recuperación de Santi Aldama y varias bajas por lesión

La debacle del jueves dinamitó buena parte de esas esperanzas. Descartada de mano Chipre -cenicienta del grupo-, España contaba con la victoria ante Georgia. Y a partir de ahí, las previsiones decían que cuantos más triunfos, más arriba acabaría. Pero ahora hay que ganar a Bosnia y buscar luego puntos ante alguno de los otros dos equipos que, visto lo visto, se antojan superiores: Grecia e Italia.

De momento, los pupilos del técnico italiano deberán afinar la puntería. En el primer encuentro, el pobre tiro exterior (7 triples de 22 intentos) lastró un ataque que también se estrelló bajo los aros contra el poderoso físico georgiano.

Bosnia, sin sobresalir tanto a nivel de equipo en esa faceta, algo clave en el rebote, tiene como estrella a un gigante. La importante baja del Musa, exjugador del Real Madrid, ha derivado el protagonismo hacia Jusuf Nurkic (30 años), poderoso pívot de 2,13 metros que cumple más de una década en la NBA, donde acaba de ser traspasado de los Hornets a los Utah Jazz.

Nurkic fue el mejor en el sencillo debut de Bosnia ante la débil Chipre (91-64). Pese a no encontrarse físicamente a tope, el popularmente conocido como 'La bestia bosnia' anotó 18 puntos y cogió 6 rebotes.

España deberá domar a 'la bestia' para mantener viva la hoy por hoy endeble fe en este equipo. Como recordó el propio Scariolo a sus muchachos tras el fiasco ante Georgia, «la competición es mucho más dura, mucho más intensa. Los rivales salen realmente al cien por cien y tú tienes que responder».