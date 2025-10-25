Noche estelar de Doncic y Wembanyama

Luka Doncic y Victor Wembanyama protagonizaron la noche del viernes en la NBA con actuaciones que rozaron la perfección y guiaron a Lakers y Spurs a triunfos de impacto.

En Los Ángeles, Doncic firmó 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias en la victoria de ... los Lakers por 128-110 ante los Minnesota Timberwolves, una actuación que evocó su versión más dominante. El esloveno anotó 32 puntos en la primera mitad y marcó su tope con la franquicia angelina, compensando la ausencia de LeBron James. Austin Reaves (25 puntos, 11 asistencias) y Rui Hachimura (23) completaron una ofensiva coral que rozó la excelencia: los Lakers lanzaron con un 59,2% de acierto, frente al 46,6% de los Wolves.

Anthony Edwards (31 puntos) y Julius Randle (26 y 9 rebotes) mantuvieron a Minnesota en el partido hasta el descanso (68-63), pero la defensa se desmoronó en el segundo cuarto, cuando los locales alcanzaron un 64,7% de acierto. Doncic acarició los 50 puntos antes de dejar el partido a tres minutos del final entre la ovación del Crypto.com Arena. Wembanyama, en el partido ante los Pelicans Reuters Mientras tanto, en Nueva Orleans, Victor Wembanyama volvió a justificar la expectación que le rodea. El francés firmó 29 puntos, 11 rebotes y 9 tapones en el triunfo de los San Antonio Spurs por 120-116 en la prórroga ante los Pelicans. Aunque fue eliminado por faltas en el tiempo extra, su impacto fue total en ambos lados de la pista. Devin Vassell (23 puntos) y el novato Stephon Castle (16 y acciones decisivas en el cierre) completaron la faena para unos Spurs que se colocan 2-0. Zion Williamson lideró a los Pelicans (0-2) con 27 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, acompañado por Trey Murphy III (24 y 10), pero su equipo volvió a ceder en los últimos minutos.

