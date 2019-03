Pocas cosas le quedan a Luka Doncic para sorprender a los aficionados en la NBA. Desde esta noche el joven esloveno, que está conquistando los Estados Unidos con su carisma y su calidad, sumó una nueva acción espectacular a su repertorio. Y en este caso lo logró en defensa y ante uno de los jugadores más desequilibrantes de la mejor liga del mundo.

En una jugada en la que quedó emparejado con James Harden, actual MVP de la NBA, Doncic logró frenar su jugada más famosa, el 'stepback' (paso atrás). 'La barba' lo intentó ante el jugador de los Mavericks que, por sorpresa, se adelantó al movimiento de su rival y logró colocarle un efectivo tapón.

Takes one to know one? Luka Doncic anticipates Harden’s step-back perfectly for the block pic.twitter.com/5kfnkxnyLl