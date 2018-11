El alero australiano Joe Ingles logró 27 tantos y encabezó el ataque ganador de los Jazz de Utah, que derrotaron 123-115 a los Celtics de Boston, consiguiendo su segunda victoria seguida, aunque permanecen penúltimos en la División Noroeste (6-6).

Una alegría que se extendió por la grada entre los aficionados del conjunto de Utah, entre los que destacó un curioso hincha, sentado al borde de la pista y ataviado con una equipación de los Jazz, y que protagonizó un baile mientras uno de los jugadores rivales sacaba desde su lado que ya es viral.

No one is happier about @utahjazz's win tonight than this guy 😂 pic.twitter.com/E3Gqz4WwsS