Un Atlético pasado de moda

«Veremos cómo acaba esta nueva historia colchonera, siempre la misma y siempre renovada, que empezó a escribirse en Oporto con la archisabida querencia de un catenaccio soporífero»

Simeone, en la derrota ante el Oporto en el primer partido de pretemporada del Atlético de Madrid
Nicolás Álvarez Tólcheff

Esta temporada se han producido muy buenos fichajes, que se unen a los grandes jugadores con los que ya se cuenta. Thiago Almada es el nuevo Julián Álvarez. Él mismo dice que su puesto es detrás de dos delanteros, ojalá juguemos con ellos. Álex Baena ... es un internacional español de calidad contrastada, el mejor pasador de la Liga. Johnny Cardoso puede ser ese medio centro que hemos anhelado durante años, con gran visión de juego, buen toque de balón y excelente llegada.

