En el tercer y último partido de pretemporada, con el resultado de 0 a 2 frente al Newcastle, marcaron Julián Álvarez y Griezmann y se pudo apreciar una mejoría del juego del equipo, sobre todo a partir del primer gol, ya en el segundo tiempo. ... El próximo encuentro ya irá en serio y se sumarán o perderán puntos ligueros, contra el Espanyol en su campo.

La historia rojiblanca está llena de altibajos, que la hacen tan apasionante, pero normalmente su puesto ha sido y sigue siendo el de alternativa al duopolio imperante en España. Ojalá volvamos a pelear por ganar títulos hasta el final, no solo hasta marzo, como la temporada pasada.

Para algunos aficionados rojiblancos, el Cholo Simeone está por encima de todo. Le profesan la fe del carbonero. Con independencia de cómo juegue el equipo y de los resultados que obtenga, debe permanecer en el Atleti hasta que él quiera. Esa es la opinión del presidente Enrique Cerezo, empresario cinematográfico de reconocido prestigio, aunque sus conocimientos futbolísticos a veces dejen algo que desear, como cuando en la presentación de Marc Pubill afirmó que había participado en los Juegos Paralímpicos.

Si se trata de tener fe, y de creer en lo sobrenatural, podemos aludir al ángel de la guarda. El de los Kennedy, un vago redomado. ¿Y qué decir del ángel de la guarda del Atleti? Aquí ni el de los Kennedy ni un estajanovista, su trabajo ha resultado mitad bueno y mitad malo. El club no ha tenido mucha suerte en partidos clave, y ha conocido presidentes nefastos. A punto de desaparecer en varias ocasiones, quizá el Custodio o Guardián haya resultado decisivo para que no resultara así. En la postguerra el Atleti renació con alas y en 1999 un juez embargó las cuentas del Atlético, destituyó a todo el consejo de administración y nombró a un administrador judicial de la entidad.

Consecuencia de todo ello el equipo descendió a Segunda el 7 de mayo de 2000. Milagrosamente el Atleti resurgió de sus cenizas y ha vuelto para ocupar el puesto que le corresponde, a pesar de todos los pesares y gracias (¿por qué no creerlo?) a un ángel de la guarda con unos atributos mayores que los del caballo de Espartero (para que luego digan que los ángeles no tiene sexo).