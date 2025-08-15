Suscribete a
ABC Premium

contragolpe

Cerezo y su fe del carbonero con Simeone

«Empresario cinematográfico de reconocido prestigio, sus conocimientos futbolísticos a veces dejen algo que desear»

Un Atlético pasado de moda

Enrique Cerezo y Diego Pablo Simeone, presidente y entrenador del Atlético de Madrid
Enrique Cerezo y Diego Pablo Simeone, presidente y entrenador del Atlético de Madrid EFE
Nicolás Álvarez Tólcheff

Nicolás Álvarez Tólcheff

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el tercer y último partido de pretemporada, con el resultado de 0 a 2 frente al Newcastle, marcaron Julián Álvarez y Griezmann y se pudo apreciar una mejoría del juego del equipo, sobre todo a partir del primer gol, ya en el segundo tiempo. ... El próximo encuentro ya irá en serio y se sumarán o perderán puntos ligueros, contra el Espanyol en su campo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app