El Atlético sigue en caída libre

Aseguraban los futbolistas del Atlético de Madrid que los días lejos de Madrid, de vacaciones o con sus selecciones, entre el final de Liga y el comienzo de la preparación del Mundial de Clubes habían supuesto un borrón y cuenta nueva. Que atrás quedaba el ... pésimo segundo tramo de temporada en el que se olvidó de competir para centrarse en la ilusión que supone pelear por un nuevo título. Nada más lejos de la realidad. Al menos en el debut rojiblanco en la cita mundialista, saldado con una contundente goleada ante el PSG excesiva en el resultado pero de las que hacen daño, lo que unido a la victoria del Botafogo en Seattle provoca que la esperada pelea con los franceses por liderar el grupo se convierta en una lucha con el conjunto brasileño por no quedar apeado del torneo a las primeras de cambio.

Una derrota ante el flamante campeón de Europa entraba en muchas de las quinielas antes del comienzo del Mundial, pero la manifiesta superioridad mostrada por los de Luis Enrique sin necesidad de forzar la máquina en demasía y el categórico resultado final llenan de dudas el camino a seguir para los de Simeone. Además, debido a la reincidencia en muchos de los errores que le llevaron a quedarse fuera de la pelea por todos los títulos y tornar una temporada ilusionante en apática.

Uno de ellos es la costumbre de ofrecer en los primeros 45 minutos un nivel inferior al esperado. Lejos del Metropolitano durante esta campaña, incluso una tendencia que se alarga a años atrás, el Atlético acostumbra a salir al campo sin una idea clara de cómo afrontar el partido y opta por esperar a que sea el encuentro el que vaya hacia él. Después de la primera ocasión del mediodía californiano a través de una falta de Julián Álvarez, la nada. Incapaz de incomodar las largas y pausadas posesiones del PSG, sin habilidad para mantener el balón y superar la presión de los franceses. De nuevo en el Rose Bowl se apreció a un equipo que salta al campo sin una idea definida desde el banquillo. «En el primer tiempo no jugamos como teníamos que haber jugado», analizó Simeone.

Un técnico argentino con cara de pocos amigos tras la dura derrota que no echó en cara a su equipo la intención y achacó la derrota a la capacidad. «El equipo quiso, pero no pudo. No nos alcanzó para competir mejor de lo que lo hicimos», explicó Simeone, que también añadió uno de sus mensajes velados respecto a la diferencia de suficiencia económica entre ambos equipos. El Atlético, a pesar de sus carencias y los nombres vinculados a la rumorología rojiblanca, viajó a EE.UU. con Lenglet y Musso, dos futbolistas cedidos durante la temporada, como único fichajes. Mientras que al PSG no le hicieron falta refuerzos porque ya hizo sus deberes en el mercado de invierno. «Cuando Luis [Enrique] tenía necesidades en la banda izquierda sacaron 70 millones para fichar en enero», declaró el argentino en referencia a Kvaratskhelia.

Otro de los pocos movimientos de la entidad del Metropolitano antes del Mundial fue la renovación de Griezmann, quien regresó al once titular después de unos meses de rendimiento decepcionante que plantearon la opción de que el galo pusiera fin a su etapa como rojiblanco. No fue así y Simeone optó por devolverle la confianza al francés que, como venía siendo habitual, volvió a salir señalado. Desaparecido y desconectado durante la mayoría del partido, su única aparición de peligro llegó en una clara ocasión en el tramo final de la primera mitad solventada con un endeble disparo hacia Donnarumma que, segundos después, concluyó en el segundo gol del PSG, obra de Vitinha. La alternativa a Griezmann, que responde al nombre de Sorloth, tampoco hizo méritos para señalar la decisión del Cholo al mostrar su faceta más desacertada y malograr una oportunidad manifiesta a puerta vacía que habría supuesto el 2-1.

El futbolista portugués del PSG, a nivel estratosférico, retrató a varios nombres atléticos durante todo el partido. En el centro del campo, se impuso con brillantez y suficiencia a un Barrios superado que no pudo celebrar su cumpleaños con un buen papel ni una victoria y a la versión al ralentí de De Paul, sin protagonismo ninguno en las posesiones del Atlético. Mientras que en la jugada de su gol, su conducción sin oposición ninguna durante varios metros señaló a Javi Galán, que volvió a demostrar las dificultades que atraviesa en labores defensivas, y a Lenglet, que redondeó una tarde para el olvido con una expulsión por doble amarilla después de sus protestas a Kovacs. Pero la lista podía seguir con un Lino inoperante, un Giuliano sin chispa y así un largo etcétera.

Otra de las diferencias entre PSG y Atlético fue el aspecto físico, en el que se mostraron también superiores los franceses a pesar de la complicación para ambos que supuso jugar a las 12 del mediodía bajo un asfixiante calor. Llorente y Galán se quejaron, mientras que Simeone no quiso plantearlo como una posible excusa. Ante Seattle Sounders y Botafogo, a las 15 y a las 12 respectivamente, deberán los rojiblancos afrontar el bochorno del oeste americano y la presión de asomarse al abismo para demostrar que tras una temporada decepcionante, el Mundial no es más de lo mismo.