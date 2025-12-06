Athletic - Atlético de Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 15

Suscribete a
LaLiga EA Sports. Jornada 15 Sábado 06/12 21:00h. Árbitro Alejandro Muñiz Ruiz. Estadio San Mamés. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Sigue en directo el Athletic - Atlético de Madrid, partido de la Liga, sábado 6 de diciembre

45'+3'Icono
Final primera parte, Athletic Club 0, Atlético de Madrid 0.
45'+3'Icono
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
45'+3'Icono
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Yuri Berchiche.

45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
43'Icono
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'Icono
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
43'Icono
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jesús Areso con un centro al área.

41'Icono
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
41'Icono
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
40'Icono
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
37'Icono
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nico González intentó un pase en profundidad pero Thiago Almada estaba en posición de fuera de juego.

35'Icono
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.
34'Icono
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'Icono
Juego peligroso de Alex Berenguer (Athletic Club).
34'Icono
Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

33'Icono
Cambio en Athletic Club, entra al campo Dani Vivian sustituyendo a Aymeric Laporte debido a una lesión.
33'
Se reanuda el partido.
32'
El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (Athletic Club).
28'Icono
Aymeric Laporte (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

28'Icono
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
28'Icono
Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).
27'Icono
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
24'Icono
Remate rechazado de Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

22'Icono
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aymeric Laporte.
22'Icono
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
22'Icono
Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'Icono
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.

20'Icono
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
20'Icono
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jan Oblak.
18'Icono
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
18'Icono
Unai Simón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

18'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jesús Areso.
18'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área.
17'Icono
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
17'Icono
Remate rechazado de Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.

17'Icono
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Nahuel Molina.
15'Icono
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
15'Icono
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'Icono
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

14'Icono
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'Icono
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
14'Icono
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Marc Pubill.
12'Icono
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

12'Icono
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
12'Icono
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
11'Icono
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jesús Areso con un centro al área.
9'Icono
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

9'Icono
Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).
8'Icono
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'Icono
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
4'Icono
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

4'Icono
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
1'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

