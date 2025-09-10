Antony llega para jugar

Antony ha vuelto como si no se hubiera ido del Betis. A pesar de no haber jugado un partido, ni amistoso ni oficial, desde la final de la Conference League del pasado 28 de mayo su estado físico es óptimo para competir con ... sus compañeros desde este domingo ante el Levante. Las dos semanas de parón le han venido muy bien al brasileño para recuperar sensaciones de entrenamientos grupales en los que ha demostrado que está de forma prácticamente plena a disposición de Manuel Pellegrini para los próximos compromisos tanto en LaLiga como en la Europa League. Llega para jugar Antony con el hambre de fútbol que tiene a sus 25 años y tras haberse perdido la convocatoria con Brasil por su insistencia en que se concretara su regreso a Heliópolis. Ahora quiere recuperar el tiempo perdido, como ya le sucedió en enero, cuando tras su aterrizaje en Sevilla lo jugó todo.

La ejemplar profesionalidad de Antony se ha demostrado en este tiempo duro en el que ha estado apartado de la disciplina del United. El brasileño se ha cuidado en la alimentación y descanso a pesar de estar viviendo más de 40 días en un hotel de Mánchester. Acudía diariamente a los entrenamientos con los descartes del equipo inglés como Garnacho, Sancho o Malacia. Sesiones en las que no podían desarrollarse ejercicios como los habituales en la dinámica de un equipo de élite.

Sin embargo, Antony lleva desde que despuntó en el Sao Paulo trabajando con un fisioterapeuta de su máxima confianza que le ha acompañado allá donde ha ido en su carrera deportiva, ya sea en Brasil, Ámsterdam, Mánchester o Sevilla, y que es una de las claves de su buen estado físico. Se trata de Fernando Silva, que ha hecho que Antony no haya padecido ninguna lesión muscular en los últimos años. Con elementos como cámaras hiperbáricas o tepes para la fisioterapia, el trabajo de ambos ha sido determinante para que Antony esté ya como uno más con el grupo. La alimentación, el descanso y el contacto con su familia han sido también claves en este tiempo. También influye el biotipo del jugador, muy menudo y rápido, que se adapta de forma más precoz a los esfuerzos físicos.

De esta forma, Antony no ha necesitado un plan especial de sesiones a su llegada a Sevilla desde el pasado lunes 1 de septiembre cuando se hizo oficial su fichaje y pudo viajar finalmente. Ha estado en todas las sesiones de entrenamiento y ha sido uno más en días en los que varios jugadores han hecho trabajos de gestión de cargas tras las primeras jornadas. La mentalidad de Antony convencido de volver al Betis, al que siguió en los cuatro primeros partidos por televisión desde su habitación del hotel (incluso coincidiendo con partidos del United), es una de las motivaciones que le impulsó a estar tan bien de forma en estas fechas. Los duros momentos vividos con la presión por parte del club inglés para que aceptara la oferta de otro equipo y con las idas y venidas en las negociaciones no afectaron en el día a día de Antony con su cuidado físico, algo que se ha comprobado nada más llegar.

En la temporada pasada, después de confirmarse su llegada al Betis, no jugó ante el Mallorca dado que su contratación fue sólo unos días antes aunque viajó para iniciar el proceso de su integración pero después sí disputó todos los partidos oficiales: 17 de LaLiga EA Sports y nueve de Conference League. Únicamente fue suplente en tres encuentros y jugó 16 completos. Su balance fue notable, con nueve goles y cinco asistencias, lo que le valió la confirmación de su recuperación para el fútbol de élite y la revitalización de su posición en el mercado. De ahí que los verdiblancos abonaran 22 millones de euros más tres en variables por sus servicios antes del cierre del mercado.

FECHA 105 Días sin competir Antony no disputa un partido oficial o amistoso desde la final de la Conference del pasado 28 de mayo, dado que estuvo apartado de la dinámica del Manchester United durante todo el verano.

«Ha sido muy duro pero ya estamos aquí ahora. Estoy deseando ponerme otra vez la camiseta del Betis. Sólo pudo dar las gracias a todos los que lo han hecho posible», comentaba el brasileño en su presentación oficial en Triana. Este reestreno apunta a que será este domingo y que tenga continuidad después, con ovación incluida, en los tres duelos consecutivos en la Cartuja: Real Sociedad (viernes 19), Nottingham Forest (miércoles 24) y Osasuna (domingo 28).

Ahora está por ver la gestión de Pellegrini con el brasileño. Se prevé en la ciudad deportiva Luis del Sol que Antony sea titular el domingo ante el Levante pero también que pueda ser uno de los cambios alrededor del minuto 70 para evitar sobrecargas por el tiempo que lleva sin competir y para prevenir de cara al intenso calendario que le espera a los verdiblancos antes del siguiente parón de octubre. Además, el técnico chileno suele distribuir los tiempos con los futbolistas que llegan de estar con sus selecciones y tendrá ahora más donde elegir en su plantilla con el retorno de Antony y la presencia de Amrabat. Los únicos ya descartados para el Ciutat de Valencia son Aitor, Isco y Abde.

Celebra todos los goles @antony00, que nosotros te grabaremos y apoyaremos siempre 🥹🫶 pic.twitter.com/kpfU1cOqaC — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 8, 2025

En los vídeos que el Betis ha distribuido a través de sus medios oficiales se ha podido ver a Antony anotando goles de diferente factura y yéndose en velocidad de los compañeros en los entrenamientos. El cuerpo técnico está muy satisfecho de su aportación en estos días y se le esperaba como agua de mayo para culminar el diseño de este equipo. Además, en estos días Aitor, que ha sido habitual en las formaciones en las primeras jornadas, es baja por lesión y Pablo García está convocado con la selección sub 21, de forma que Antony, por si ya fuera poco con la importancia de su fichaje y su aportación, tiene todas las papeletas para jugar el domingo ante el Levante y reiniciar una etapa que las partes esperan fructífera en Heliópolis tras lo vivido este verano en una historia de amor difícil de ver en el fútbol.