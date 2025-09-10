Suscríbete a
Antony llega para jugar

El brasileño aterriza con muy buen estado físico después de trabajar con su fisioterapeuta de confianza en Manchester y es uno más en las sesiones a las órdenes de Pellegrini para estar el domingo ante el Levante

Su último partido fue la final de la Conference del pasado 28 de mayo y estuvo ejercitándose con los descartes del United desde finales de julio

El impacto récord del fichaje de Antony más allá del fútbol: ventas de camisetas, repercusión en redes sociales...

Antony se ejercita con el Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol superando a Chimy Ávila en carrera durante un ejercicio
Mateo González

Antony ha vuelto como si no se hubiera ido del Betis. A pesar de no haber jugado un partido, ni amistoso ni oficial, desde la final de la Conference League del pasado 28 de mayo su estado físico es óptimo para competir con ... sus compañeros desde este domingo ante el Levante. Las dos semanas de parón le han venido muy bien al brasileño para recuperar sensaciones de entrenamientos grupales en los que ha demostrado que está de forma prácticamente plena a disposición de Manuel Pellegrini para los próximos compromisos tanto en LaLiga como en la Europa League. Llega para jugar Antony con el hambre de fútbol que tiene a sus 25 años y tras haberse perdido la convocatoria con Brasil por su insistencia en que se concretara su regreso a Heliópolis. Ahora quiere recuperar el tiempo perdido, como ya le sucedió en enero, cuando tras su aterrizaje en Sevilla lo jugó todo.

