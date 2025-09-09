Los planes del Betis con Pablo García de cara al Mundial sub 20

Pablo García está destacando sobremanera en este arranque de temporada 2025-26 no sólo por su confirmación en la dinámica del primer equipo del Betis, con el que ha disputado los cuatro primeros partidos ligueros. Además, con sólo 19 años ha sido citado ... por vez primera y anotó un gol en su estreno con la selección española sub 21 y ahora asoma la posibilidad de que sea convocado para el Mundial sub 20, que se celebrará en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, lo que puede provocar que se pierda un buen número de partidos con el Betis tanto en LaLiga como en la Europa League.

Según la normativa, el club verdiblanco no está obligado a ceder a Pablo García para este torneo internacional dado que no se trata de una fecha FIFA. En Heliópolis tienen claro que es un gran escaparate y una oportunidad para su canterano y por ello le dejarán ir si Paco Gallardo, seleccionador sub 20, le cita.

«Lo dejo en manos del míster. Si Pellegrini cree que debo acudir, iré encantado. Pero si me necesita aquí, estaré a disposición del equipo«, señalaba Pablo García recientemente en una entrevista.

«Si recibo la llamada para el Mundial, le preguntaré a Pellegrini qué opina, él sabe manejar esas decisiones» Pablo García Futbolista del Betis

La única salvedad que se hace en ese caso es que si en el primer equipo bético se acumulan en estos días lesiones en la zona de ataque de la plantilla se bloquearía la marcha de Pablo García si fuera citado. El Lille, por ejemplo, no ha permitido que Matías Fernández, habitual en su primer equipo, vaya a la última citación.

Citado con la sub 21

El caso es que el canterano bético ha sido convocado en este parón con la sub 21 y no ha estado en la convocatoria de 24 futbolistas para la concentración especial en Francia de la sub 20 preparando este Mundial. En la misma sí estuvieron los béticos Dani Pérez e Ismael Barea, ahora cedido en el Mirandés. Está en manos de los técnicos de la RFEF llamar a Pablo García, a quien le corresponde por edad estar en este evento. El jugador se pone a disposición de todos valorando que el Mundial es un escaparate pero también que su progresión en el primer equipo está siendo muy interesante al contar cada vez con más minutos, aunque ahora Antony tomará su relevo principal en la banda derecha.

España se medirá en el Grupo C con Marruecos (28 de septiembre), México (1 de octubre) y Brasil (4 de octubre) en duelos que se disputarán a partir de las 22.00.