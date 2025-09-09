Suscríbete a
El Supremo abre juicio oral contra García Ortiz y rechaza suspenderle como fiscal general

Los planes del Betis con Pablo García de cara al Mundial sub 20

El club verdiblanco no está obligado a ceder al canterano al no ser una fecha FIFA pero permitirá su marcha si es citado y no hay plaga de lesiones en el ataque

El torneo se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con lo que el zurdo se perdería varios partidos de LaLiga y la Europa League

Pablo García se estrena con gol con la selección española sub 21 (3-0)

Pablo García, durante un entrenamiento de la selección española sub 21
Mateo González

Pablo García está destacando sobremanera en este arranque de temporada 2025-26 no sólo por su confirmación en la dinámica del primer equipo del Betis, con el que ha disputado los cuatro primeros partidos ligueros. Además, con sólo 19 años ha sido citado ... por vez primera y anotó un gol en su estreno con la selección española sub 21 y ahora asoma la posibilidad de que sea convocado para el Mundial sub 20, que se celebrará en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, lo que puede provocar que se pierda un buen número de partidos con el Betis tanto en LaLiga como en la Europa League.

