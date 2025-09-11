Betis: Las alternativas a Junior en el lateral izquierdo durante la baja de Ricardo

Ricardo volvió lesionado de sus compromisos con la selección de Suiza y estará entre dos o tres semanas de baja a causa de una afectación de grado moderado en el aductor derecho, según informó el Betis. Esta ausencia deja a Junior como la principal ... opción para Manuel Pellegrini en el lateral zurdo de cara a un calendario muy cargado de encuentros desde ahora al próximo parón, dado que los verdiblancos disputarán duelos ante el Levante (domingo 14), Real Sociedad (viernes 19), Nottingham Forest (miércoles 24), Osasuna (domingo 28), Ludogorets (jueves 2) y Espanyol (domingo 5), alternando LaLiga y el estreno en la Europa League. En todo caso, está por ver la capacidad de recuperación del helvético, de 33 años, que en ocasiones anteriores demostró conocer bien su cuerpo y frenar antes de que las molestias se convirtieran en lesiones mayores. Eso sí, su musculatura ya ha ido dando avisos como en los duelos ante el Jagiellonia y Chelsea, en la Conference, donde pidió el cambio de forma prematura.

Junior ha vuelto de jugar con su selección, República Dominicana, en este parón y en la mañana de este jueves en la ciudad deportiva Luis del Sol ha hecho trabajo de recuperación individualizado sin participar en el partidillo con el que Pellegrini ha querido probar a sus futbolistas preparando el choque del domingo en el Ciutat de Valencia. Va a tener que jugar mucho el ex del Leeds en este tiempo dado que es el recurso natural en esa posición de la defensa pero ante la cantidad de partidos puede haber alguna rotación y en el cuerpo técnico se valoran diferentes alternativas.

En el primer plantel hay futbolistas polivalentes y uno de ellos ha sido empleado en varias ocasiones como lateral zurdo en su carrera. Es el caso de Valentín Gómez, que disputó seis encuentros en el ala izquierda tanto con Vélez Sarsfield como con la selección argentina sub 20. Valentín ha demostrado su polivalencia en los primeros duelos con el Betis dado que ha sido empleado como pivote en el tramo final de los encuentros ante el Alavés y Celta. En todo caso, las dudas físicas de Bartra para jugar este domingo también pueden afectar a esta alternativa, aunque es viable en un escenario en el que Pellegrini, como ha hecho en otras ocasiones, confíe más en los futbolistas del primer equipo que en los canteranos.

Y es que desde el Betis Deportivo han tenido presencia en los últimos entrenamientos con los mayores jugadores como Félix, Darling Bladi y Carlos de Roa. Los dos primeros llevan desde el lunes a las órdenes de Pellegrini cubriendo ausencias por el parón internacional y lesiones y el tercero sí ha aparecido este jueves tras la lesión de Ricardo. De Roa estuvo en los primeros compases de la pretemporada pero después se integró en la disciplina del filial.

Opciones 3 Canteranos Bladi, Félix y De Roa han sido los jugadores del Betis Deportivo con posibilidad de jugar en el lateral zurdo que este jueves han trabajado a las órdenes de Pellegrini para valorar cuál puede ir convocado al duelo del domingo ante el Levante.

Félix es central y ahora es uno de los principales baluartes del Betis Deportivo de Javier Medina, dado que es titular indiscutible tras haber superado su lesión. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en el Amorebieta en LaLiga Hypermotion el catalán actuó también de lateral izquierdo ofreciendo mucha profundidad y anotando incluso algún gol llegando desde atrás, con lo que no es una posición desconocida para él. Sí está incluido en la lista B de canteranos para poder disputar la Liga Europa.

Sí son laterales naturales Darling Bladi y Carlos de Roa. El primero, francés, ha llegado este curso y no podría jugar ante el Forest pero el segundo vive su segunda etapa en el Betis desde edad cadete y sí está en la lista B. Bladi ha dejado muy buenas sensaciones en los primeros encuentros con el filial y es titular. Llegó este verano procedente del Saint-Etienne y se trata de un lateral no muy alto (1,77 metros) pero con buen posicionamiento y capacidad ofensiva. Los técnicos de la casa bética están satisfechos con su evolución. Mientras, De Roa fue campeón juvenil con el División de Honor la temporada pasada y es un lateral de muy buena planta y recorrido pero está en la rotación del filial y en los planes de Pellegrini un paso por detrás de Bladi. El nazareno sí estuvo en una etapa anterior desde prebenjamín a alevín en la cantera bética.

Las diferentes opciones para Pellegrini

Más posibilidades son las de ubicar a laterales diestros como Ortiz o Bellerín cambiados de perfil aunque no es algo que seduzca mucho a Pellegrini. La baja de Aitor, además, al que aún le restan al menos diez días para poder volver a competir después de la lesión muscular que sufrió ante el Celta, resta un efectivo en esa zona o incluso la posibilidad de emplear al catalán, que siempre ha demostrado efectividad en cualquier sitio del campo.

De esta forma jugará Junior la mayoría de partidos en esta fase en la que Ricardo estará ausente por lesión. El internacional dominicano se ha alternado con el suizo en los cuatro partidos que ha jugado el Betis este curso. Disputó Junior los dos en la Cartuja, ante el Alavés y Athletic y se esperaba que su evolución física le fuera permitiendo rendir a mayor nivel conforme vaya avanzando la temporada. Ahora tendrá una buena oportunidad de demostrarlo.