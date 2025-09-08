Noventa minutos para Amrabat en el triunfo de Marruecos en Zambia (0-2)

Amrabat, en el calentamiento del Zambia - Marruecos de este lunes

Los internacionales del Betis van completando el calendario de encuentros previstos para el inicio de este mes de septiembre. Entre ellos se encuentra Sofyan Amrabat, titular en el Zambia-Marruecos disputado este lunes correspondiente a la fase de clasificación para el próximo Mundial 2026.

La selección de Marruecos ya se ha clasificado para el torneo que comenzará el próximo mes de junio y que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El pasado viernes, Amrabat fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de Marruecos (5-0) ante Níger.

Y ha hecho lo propio en el duelo ante Zambia que ha concluido con 0-2 a favor de los marroquíes gracias a los tantos de En-Nesyri e Igamane, uno en cada tiempo. Amrabat vio una tarjeta amarilla en este encuentro.

Una vez finalizada la convocatoria con la selección de su país está previsto que Amrabat llegue a Sevilla para incorporarse al equipo dirigido por Manuel Pellegrini. El regreso del Betis a la competición tendrá lugar el próximo domingo (16.15) con el partido a domicilio ante el Levante en la cuarta jornada de LaLiga.