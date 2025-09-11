Isco, con muletas, visita a sus compañeros en la ciudad deportiva del Betis

Isco, con muletas, saluda a sus compañeros en la ciudad deportiva del Betis

Isco ha sido uno de los protagonistas del entrenamiento que el Real Betis ha desarrollado esta mañana en la ciudad deportiva Luis del Sol. El malagueño ha visitado a sus compañeros ayudándose de unas muletas y ha estado saludándolos a todos después de varias semanas en su domicilio inmovilizado tras la fractura en el peroné que sufrió en el último amistoso de pretemporada ante el Málaga.

Tal y como informó el Betis, Isco sigue el curso previsto en su recuperación, teniendo en cuenta que su evolución es buena pero marcando los plazos iniciales. El centrocampista tenía que estar seis semanas con una inmovilización especial después de haber sufrido una entrada en el Málaga - Betis del pasado 9 de agosto, con lo que ahora se cumple la cuarta semana. Actualmente lleva una bota y muletas para poder desplazarse.

El jugador hará en las próximas semanas en la ciudad deportiva Luis del Sol trabajo de gimnasio sin carga. En estas semanas se le realizarán nuevos exámenes para determinar sus avances.

Isco ha estado presente para saludar a los compañeros mientras salían desde las instalaciones preparándose para saltar al césped y seguir las instrucciones de Manuel Pellegrini en la sesión en la que se ultiman los preparativos para jugar este domingo ante el Levante.

Siempre a tu lado, @isco_alarcon 😉💪



¡Qué alegría nos da verte de nuevo! 👏🪄 pic.twitter.com/P02W4tutzs — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 11, 2025

Mientras, el club espera que llegue de nuevo a la ciudad deportiva en estas semanas para proceder al diálogo con respecto a la renovación de su contrato hasta 2028, algo que se comenzó a tratar antes de su lesión pero que se vio frenado por esta circunstancia y por el intenso mercado de fichajes.

