Antony se ve jugando el Betis - Barcelona

Antony espera jugar el Betis - Barcelona de este sábado en la Cartuja. El brasileño tiene un leve esguince en el tobillo, producido en una acción del choque copero ante el Torrent, y no se ha ejercitado hoy con el grupo aunque era sesión ... de recuperación para los que fueron titulares en Valencia, como él. En mente tiene jugar ante el líder y se espera que la evolución de la articulación se lo respete.

El caso es que Antony ha estado en la ciudad deportiva Luis del Sol tratándose después de que saltaran las alarmas al ser sustituido en el minuto 66 del duelo de Copa y que se le viera en el banquillo con una bolsa de hielo. Luego caminaba con dificultad por la zona mixta en la salida del estadio Ciutat de Valencia pero en el avión de regreso ya se le veía con mejor aspecto y tranquilizando a todos diciendo que jugará.

Hoy en la ciudad deportiva ha sucedido igual y Antony manifestaba a sus compañeros y el cuerpo técnico que estará disponible para un partido que no quiere perderse bajo ningún concepto dado que es ante un Barcelona y eso generará expectación mundial. Sigue en mente del brasileño poder volver con su selección y sabe que en duelos así puede ganarse el favor de Carlo Ancelotti.

Ya se perdió Antony el derbi ante el Sevilla por sanción tras la roja ante el Girona y el extremo pretende ser de la partida el sábado, así que con descanso y tratamiento podrá llegar, así como con un vendaje compresivo. El jugador quiere ejercitarse con el grupo este viernes en la previa y ponerse a disposición de Pellegrini.