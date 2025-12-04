Suscríbete a
Antony se ve jugando el Betis - Barcelona

Las molestias del brasileño en el tobillo no son de importancia y espera estar el sábado en la Cartuja

Amrabat se entrena y mira al Betis - Barcelona; Antony es duda

Antony, durante el entrenamiento del Betis de la semana prederbi en la Cartuja
Antony, durante el entrenamiento del Betis de la semana prederbi en la Cartuja víctor rodríguez
Antony espera jugar el Betis - Barcelona de este sábado en la Cartuja. El brasileño tiene un leve esguince en el tobillo, producido en una acción del choque copero ante el Torrent, y no se ha ejercitado hoy con el grupo aunque era sesión ... de recuperación para los que fueron titulares en Valencia, como él. En mente tiene jugar ante el líder y se espera que la evolución de la articulación se lo respete.

Descarga la app