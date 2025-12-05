Bartra, 200 veces Betis

Marc Bartra va a doblar en el Betis los partidos que jugó en el Barcelona. Cumplirá 200 como verdiblanco este sábado en la Cartuja en el enfrentamiento entre los dos clubes de su vida. Jugó 103 como azulgrana y quedó grabado por ... participar en momentos históricos en el Camp Nou pero en el Betis ha obrado lo mismo desde que aterrizó aquel mes de enero de 2018 procedente del Borussia Dortmund. Su apuesta por Heliópolis sirvió para abrirle la puerta a otros que llegaron para engrandecer el club después y con su recorrido ha demostrado una capacidad de resiliencia increíble superando lesiones y una marcha de ida y vuelta a Turquía para convertirse en el líder de la defensa verdiblanca y figura imprescindible en la trayectoria de Manuel Pellegrini.

El desglose de los hasta ahora 199 partidos de Bartra en el Betis es el siguiente: 159 de LaLiga, 18 de la Copa del Rey, 12 en Europa League y 10 en Conference. Ha anotado once goles y dio tres asistencias. De los 199 encuentros, en 190 fue titular y 171 los disputó completos, acumulando un total de 16.977 minutos como bético sobre el césped. Su incidencia ha sido tremenda en estos años de clasificaciones consecutivas para Europa, y también lo fue cuando con Setién se logró en la 2017-18, así como en la consecución de la Copa del Rey de 2022 y al alcanzar la final de la Conference de 2025.

Con estas cifras, Bartra ha superado a jugadores notables de la historia del Betis como Luis del Sol, Fernando, Pezzella, Chano, Benjamín, Gabino, Mandi o Calderón. Y tiene a tiro a Jorge Molina, Canales, Denilson, Peral, Cuéllar o Guardado. En la plantilla actual no hay ningún jugador que alcance las cifras de Bartra, dado que sólo está seguido por Aitor, que suma 189 partidos y Abde, 101.

Bartra lidera la defensa

Su momento actual es brillante, ya que es titular claro junto a Natan en el centro de la zaga superando la competencia de Llorente y desplazando a Valentín al lateral zurdo. Además, ha sido elegido por WhoScored en el mejor once de noviembre, junto a Natan y Valentín. El catalán tiene 7.31 puntos de media, lo que le convierten en el defensa más destacado de LaLiga en el último mes.

Su vinculación sentimental con el club lo ha demostrado sobre todo en esta segunda etapa tras marcharse una campaña al Trabzonspor debido a la necesidad económica verdiblanca en ese momento para inscribir tras ganar la Copa del Rey. A su retorno fue ganando galones y es uno de los capitanes de la plantilla, así como uno de los portavoces autorizados en cada momento. Su reacción tras salvar el disparo de Akor Adams en el derbi es una de las imágenes más recientes de su compromiso.

El club lo valoró todo y renovó su contrato el pasado curso hasta 2027. Ahora tiene Bartra 34 años y viendo su nivel hay central para rato. Ha superado Bartra en su etapa en el Betis lesiones importantes que le hicieron jugar sólo cuatro partidos en la 20-21 pero sobre todo en la 23-24, cuando únicamente disputó tres encuentros y se discutió su continuidad. Sin embargo, renació de forma espectacular siendo imprescindible con sus 37 encuentros el curso pasado y ya lleva doce en el actual, buscando ser titular el sábado contra el Barcelona para alcanzar esa cifra histórica de 200 partidos como bético.