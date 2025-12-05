Suscríbete a
Bartra, 200 veces Betis

El central, líder de la defensa verdiblanca, cumple ante el Barcelona, el club en el que se formó, una cifra redonda

Es el futbolista de la actual plantilla que más partidos lleva jugados como bético

Bartra saluda a la afición del Betis en el calentamiento previo al derbi
Bartra saluda a la afición del Betis en el calentamiento previo al derbi ep
Mateo González

Mateo González

Marc Bartra va a doblar en el Betis los partidos que jugó en el Barcelona. Cumplirá 200 como verdiblanco este sábado en la Cartuja en el enfrentamiento entre los dos clubes de su vida. Jugó 103 como azulgrana y quedó grabado por ... participar en momentos históricos en el Camp Nou pero en el Betis ha obrado lo mismo desde que aterrizó aquel mes de enero de 2018 procedente del Borussia Dortmund. Su apuesta por Heliópolis sirvió para abrirle la puerta a otros que llegaron para engrandecer el club después y con su recorrido ha demostrado una capacidad de resiliencia increíble superando lesiones y una marcha de ida y vuelta a Turquía para convertirse en el líder de la defensa verdiblanca y figura imprescindible en la trayectoria de Manuel Pellegrini.

