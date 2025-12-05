Alineaciones probables del Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Seis victorias y dos empates en los ocho últimos partidos le han dado alas al Real Betis, que la pasada jornada superó al Sevilla en Nervión y este sábado se ha propuesto derrotar también al líder de la categoría, el Barcelona, que aparece ... en el estadio de la Cartuja en este choque correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports que será arbitrado por Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Un total de 24 puntos acreditan los verdiblancos frente a los 37 de de los azulgranas, que suman un partido más tras el jugado y ganado contra el Atlético de Madrid (3-1) el pasado martes en el Spotify Camp Nou. Por su parte, el Betis se deshizo el miércoles sin apuros del Torrent (1-4) en la Copa del Rey.

Del derbi con el Sevilla salió muy fortalecido el Betis en su idea. Sobre todo porque venció con solvencia un partido siempre complejo que en la víspera se complicó con las lesiones de Isco y Amrabat, que se sumaban a las ausencias de Pau López, Antony, Bellerín y Lo Celso. Respondió el equipo, que está funcionando con la armonía de una familia bien avenida, y así capturó tres puntos muy importantes que le permiten, además, seguir invicto a domicilio y mantenerse a la estela, con 24 puntos, del Atlético y el Villarreal por la cuarta plaza. No renuncia a esas posiciones el conjunto verdiblanco y para ello tiene que volver a ganar.

El posible once del Betis ante el Barcelona

El regreso de Lo Celso y la presencia de Antony son las grandes novedades de la convocatoria de Pellegrini para esta cita con el conjunto barcelonista. Finalmente no estará Amrabat, a quien el Ingeniero descartó en la rueda de prensa previa. Bellerín e Isco siguen por ahora recuperándose de sus respectivas dolencias y fuera de la citación, que integran estos 23 futbolistas: Pau López, Adrián, Valles; Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez, Ricardo, Junior, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Lo Celso, Antony, Pablo García, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

Alineaciones probables del Betis - Barcelona Real Betis Valles; Aitor, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Abde; Cucho Hernández.

El once del Betis podría calcar al del derbi. Valles repetiría entre palos, con Aitor Ruibal y Valentín Gómez como laterales y Bartra y Batan en el eje de la defensa. Marc Roca y Deossa formarían el centro del campo, ejerciendo Fornals de enganche y Antony y Abde, de extremos. Como única punta, Cucho Hernández.

El posible once del Barcelona ante el Betis

El Barça llega líder al estadio de la Cartuja, pero con sólo un punto de renta sobre un Real Madrid que no le permite escaparse en un bonito pulso entre los dos colosos del fútbol español. Ninguno de los dos se puede conceder el lujo de un tropiezo. El Barça suma tres victorias seguidas en casa desde la inauguración de su nuevo estadio, pero en su última salida cayó goleado en Stamford Bridge. Ter-Stegen, Araujo, Gavi y Dani Olmo, este con una luxación de hombro, son las bajas en el conjunto de Flick, que para la ocasión recupera a De Jong, repuesto de un proceso febril, y Fermín, que ha acortado los plazos de una lesión en el sóleo.

Alineaciones probables del Betis - Barcelona FC Barcelona Joan García; Koundé, Cubarsí, Casadó, Balde; Eric García, De Jong, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal, Ferrán Torres.

En cualquier caso, a nadie extrañaría que Flick repitiera con la dupla Cubarsí-Gerard Martín en el eje de la defensa y con Eric García, que acaba de renovar su contrato con los culés, en el centro del campo. Joan García sería el guardameta, con Koundé, Cubarsí, Casadó o Gerard Martín y Balde en defensa. Eric García, De Jong y Pedri, este con más libertad, operarían en la medular y los tres atacantes serían Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.