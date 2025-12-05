Suscríbete a
Alineaciones probables del Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

LALIGA EA SPORTS

Los verdiblancos reciben este sábado al líder en el estadio de la Cartuja, en partido de la 15ª jornada liguera, con las novedades en la convocatoria de Antony y Lo Celso

Dónde ver Betis - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Deossa, Cucho, Natan y Lo Celso, en el entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Seis victorias y dos empates en los ocho últimos partidos le han dado alas al Real Betis, que la pasada jornada superó al Sevilla en Nervión y este sábado se ha propuesto derrotar también al líder de la categoría, el Barcelona, que aparece ... en el estadio de la Cartuja en este choque correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports que será arbitrado por Hernández Maeso con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Un total de 24 puntos acreditan los verdiblancos frente a los 37 de de los azulgranas, que suman un partido más tras el jugado y ganado contra el Atlético de Madrid (3-1) el pasado martes en el Spotify Camp Nou. Por su parte, el Betis se deshizo el miércoles sin apuros del Torrent (1-4) en la Copa del Rey.

