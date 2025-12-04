Riquelme: «Poco a poco van a ir saliendo las cosas»

La expedición del Betis finalizaba feliz el trámite ante el Torrent. Sin faltarle el respeto al rival y mostrándole la seriedad que merecía la cita, el conjunto verdiblanco superó al cuadro de Segunda RFEF para plantarse en los dieciseisavos de final de la Copa del ... Rey en la que ya aparecerán el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club en un sorteo que tendrá lugar este próximo martes 9 de diciembre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid).

El autor de un hat-trick era uno de los protagonistas en la zona mixta del estadio Ciutat de Valencia. Rodrigo Riquelme valoró sobre el partido realizado por el cuadro bético que «veníamos con la idea, como nos dijo el míster, de que todos los partidos son importantes, ya que hay muchos detalles en los que estar al cien por cien, porque el equipo que no es favorito puede dar la sorpresa, como ha pasado tanto tiempo en esta competición, que creo que es lo bonito. Hemos estado en un gran nivel y hemos hecho lo que nos pidió el míster».

Sobre su situación personal y los tres goles marcados, el extremo madrileño dijo que «es curioso porque es una faceta en la que tengo que mejorar. En Liga se me resiste pero trabajo día a día. Estoy muy a gusto, encantado de estar aquí y convencido de que poco a poco van a ir saliendo las cosas», antes de afirmar que su definición en el segundo tanto «era a propósito».

Obviamente no pudo esconder que había aprovechado la oportunidad que le dio Pellegrini: «Todos trabajamos, tanto los que están teniendo más minutos como los que menos, para que cuando nos den la oportunidad estar ahí y dar el nivel que el club precisa y la afición demanda. Personalmente, contento por la actuación de hoy y que haya servido para ayudar al equipo», finalizó.

«Ojalá poder avanzar en esta competición que tanto nos gusta»

También atendió a los medios Ángel Ortiz, precisamente el futbolista que anotó el cuarto y último gol verdiblanco en el encuentro: «Cada equipo, aunque sean categorías mas bajas, te lo pone complicado y si no le compites te ponen las cosas difíciles. Muy feliz por la victoria del equipo y ojalá que podamos avanzar en esta competición que tanto nos gusta», empezó advirtiendo sobre el encuentro.

El extremeño, que puede actuar como lateral y como extremo, en todo caso por la banda derecha, se estrenó como goleador con el primer equipo en partido oficial y se congratuló por ello: «Es mi primer gol con el primer equipo, así que muy feliz. Con ganas de que vengan más y también intentando aprovechar las oportunidades».

Por último, ya miraba al duelo liguero del sábado en la Cartuja ante el Barcelona y comentaba que «el equipo está un buen momento de forma. Son ocho partidos seguidos sin perder. Ahora viene el Barça, que es un gran rival, pero esperamos poder conseguir la victoria y darle otra alegría a la afición», finalizó.