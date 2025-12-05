Pellegrini elogia al Barcelona de Flick: «Tiene valentía y juega para el espectáculo»

Sin mirar el pasado ni sus estadísticas, Manuel Pellegrini afronta un nuevo Betis - Barcelona con el deseo de ganar, pero también con elogios hacia el equipo que ha confeccionado Hansi Flick. «Juega con valentía y para el espectáculo», apuntó el entrenador ... verdiblanco, que confía en que su equipo pueda realizar un partido muy completo, la única manera de vencer a un Barcelona que se resiste desde hace tiempo en sus visitas al estadio del Betis.

«Es un encuentro muy difícil, como todos en LaLiga, y con mayor razón con la categoría del Barcelona. Jugamos en casa, también pasamos un buen momento e intentaremos sumar tres puntos más que serían muy importantes», comenzó Pellegrini, que dejó muy claro su plan de partido para buscar la victoria: «Independientemente del momento del equipo, hay que hacer un partido muy completo. El Barcelona tiene un estilo muy ofensivo y no cambia su mecánica de juego. No hay que cometer errores defensivos y tener una buena transición en ataque para hacerles daño. Ojalá podamos conseguir los tres puntos para seguir en puestos europeos y acercarnos a los de arriba».

Hace 17 años que el Betis no vence al Barcelona como local, un dato que tampoco afecta al entrenador bético. «No es un aliciente saber la última vez que se ganó sino jugar bien . El tema estadístico, al menos por mi parte, no se considera antes de jugar los partidos», dijo Pellegrini, que tampoco valoró si este Betis es mejor al de otras temporadas: «No hago comparaciones. Ya les ganamos en su casa y empatamos acá, pero nos tenemos que centrar en el equipo de hoy día para hacer un buen partido y sumar tres puntos. El equipo de hoy es el que tiene que jugar e intentar sumar tres puntos».

Y es que Pellegrini no escatimó elogios hacia su rival, este Barcelona que cambió con la llegada de Hansi Flick. «Es un técnico que tiene la valentía de poner un sistema que encuentro atractivo para el fútbol. Lo más importante es ganar, pero hay maneras y maneras, hay un espectáculo detrás y el Barcelona está permanentemente dando espectáculo», expuso el chileno, que ensalzó a Lamine Yamal pese a que evitase una comparación con Leo Messi: «Es uno de los mejores del mundo y lo demuestra semana tras semanas, pero el Barcelona tiene otros grandes jugadores. Toda comparación siempre va a ser negativa, es difícil comparar una época con otra y hacerlo con Messi, que tiene 20 años de carrera... Como Cristiano, por más títulos y dinero que han ganado, nunca se han confiado y han seguido compitiendo. Al final de su carrera se podrá comparar, tiene muchas condiciones, pero tiene que seguir».

Confianza en la plantilla

La buena dinámica del equipo provoca que Pellegrini no reclame con insistencia refuerzos, algo que sí hizo el pasado año, aunque el técnico tampoco cierra la puerta. «Tenemos una buena posición en las tres competiciones, clasificados en la Copa, dentro de los ocho primeros en Europa y quintos en LaLiga. Hay un plantel que ha respondido. Cuando se abra la ventana veremos la necesidad y si hay recursos para traer algo importante. Una cosa son los nombres que salen en la prensa y otra cosa son refuerzos», expuso Pellegrini.