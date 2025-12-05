Suscríbete a
Pellegrini elogia al Barcelona de Flick: «Tiene valentía y juega para el espectáculo»

El técnico verdiblanco confía en que su equipo pueda realizar un partido completo para buscar la victoria ante el equipo azulgrana

Antony y Lo Celso se entrenan con el grupo y podrán jugar ante el Barcelona: «Ambos están en la lista»

Samuel Silva

Sin mirar el pasado ni sus estadísticas, Manuel Pellegrini afronta un nuevo Betis - Barcelona con el deseo de ganar, pero también con elogios hacia el equipo que ha confeccionado Hansi Flick. «Juega con valentía y para el espectáculo», apuntó el entrenador ... verdiblanco, que confía en que su equipo pueda realizar un partido muy completo, la única manera de vencer a un Barcelona que se resiste desde hace tiempo en sus visitas al estadio del Betis.

