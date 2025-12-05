Suscríbete a
Flick: «El Betis tiene un equipo fantástico, con jugadores de una enorme calidad»

«Venimos en una buena dinámica, pero lo tenemos que seguir demostrando», comenta el entrenador del Barcelona

Pellegrini elogia al Barcelona de Flick: «Tiene valentía y juega para el espectáculo»

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en el entrenamiento de este viernes
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en el entrenamiento de este viernes efe
Juan Arbide

El Barcelona visita este sábado al Betis en el estadio de la Cartuja y el entrenador azulgrana, Hansi Flick, ha ofrecido sus impresiones en la víspera del partido correspondiente a la jornada 15.

«El Betis tiene un equipo fantástico, con jugadores ... de una enorme calidad. Venimos en una buena dinámica, pero lo tenemos que seguir demostrando. También mañana», ha comentado Flick en la rueda de prensa de este viernes.

