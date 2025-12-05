Flick: «El Betis tiene un equipo fantástico, con jugadores de una enorme calidad»

El Barcelona visita este sábado al Betis en el estadio de la Cartuja y el entrenador azulgrana, Hansi Flick, ha ofrecido sus impresiones en la víspera del partido correspondiente a la jornada 15.

«El Betis tiene un equipo fantástico, con jugadores ... de una enorme calidad. Venimos en una buena dinámica, pero lo tenemos que seguir demostrando. También mañana», ha comentado Flick en la rueda de prensa de este viernes.

«Hemos dado un paso adelante. Hemos demostrado que cuando estamos bien conectados y jugamos como un equipo, todo va bien», ha dicho el técnico del equipo azulgrana, que llega después de ganar el martes al Atlético de Madrid por 3-1 en encuentro de la jornada 19 adelantado en el calendario por la Supercopa que se disputará a comienzos de enero. «Tenemos que seguir jugando a este nivel, como un equipo, jugando juntos, unos para otros, esto es lo que quiero ver», añadió. «El mejor momento para volver a nuestro mejor nivel fue el martes contra un equipo fantástico como el Atlético. Estoy muy contento y también agradezco mucho lo que vi después del partido», piensa también el técnico del equipo azulgrana.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión