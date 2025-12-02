Pellegrini sube un peldaño más hacia el olimpo bético

Después de haber saboreado las mieles del triunfo en un derbi como local en dos ocasiones, la de los octavos de final de la Copa del Rey de 2022, trofeo que los verdiblancos acabaron levantando en la Cartuja, y la de ... la pasada temporada en LaLiga -en ambas ocasiones por el mismo marcador, 2 a 1-, por fin logró el Betis de Manuel Pellegrini conquistar el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ya era hora, dirán muchos béticos. Y puede que tengan razón. El equipo de bético viene siendo superior al Sevilla en las últimas campañas, como refleja el dato de que en 127 de las últimas 130 jornadas de liga disputadas los verdiblancos están por delante que los sevillistas en la clasificación. Pero ganar en Nervión era un aspecto que no había manera de reflejar en el césped. Hasta el enfrentamiento cainita del domingo. Triunfo claro y merecido de plantilla y también de entrenador. Porque de las cinco bajas que tenía el primer equipo heliopolitano para el choque, cuatro podían considerarse jugadores titulares, Isco, Antony, Bellerín y Pau López, y la otra ausencia, Lo Celso, tiene la jerarquía que le otorga ser campeón de América y un habitual en los onces de Scaloni en Argentina. De ahí que el chileno afirmase, por enésima vez, al término del partido que «no hay equipo A o equipo B». Un nuevo hito en la trayectoria del santiaguino en Heliópolis, tras las cinco clasificaciones europeas consecutivas, el título copero de hace tres años y la primera final europea de la historia de la entidad, y, por ende, el constante crecimiento deportivo que ha experimentado el club desde su llegada en 2020.

Hace dos temporadas, cuando el Betis empató a uno en el Sánchez-Pizjuán con el tanto de Ayoze para los visitantes y el golazo de Rakitic desde fuera del área, ya llegó a territorio enemigo el conjunto bético sabiéndose superior a su eterno rival. Y tuvo ocasiones de todos los colores para haber ganado el encuentro, incluso como el domingo, para que hubiera sido con un marcador amplio. Pero aquel duelo finalizó con las lamentaciones béticas ante la falta de acierto en los últimos metros y de puntería ante la portería rival. Y en el choque de la pasada campaña, polémica arbitral del penalti por manos de Llorente al margen, la actitud del equipo verdiblanco dejó mucho que desear sobre el terreno de juego y no fue de verdad a por el partido, de ahí que tan sólo apretando más y proponiendo un partido más físico, el Sevilla acabara llevándose los tres puntos gracias a la diana de Lukebakio de penalti.

Consiguió el Betis de Pellegrini ganar el segundo derbi consecutivo de este año natural de 2025, algo que no ocurría desde hacía 30 años con Lorenzo Serra Ferrer en el banquillo heliopolitano. En aquel entonces, los dos partidos pertenecieron a la misma temporada, la 94-95. En enero de 1995, con un gol de Alexis Trujillo de penalti, venció por la mínima el cuadro bético en el Sánchez-Pizjuán en el derbi de la primera vuelta. En el de la segunda, en un Villamarín a rebosar porque el Betis iba tercero en la clasificación, los tantos de Kowalczyk y Juan Sabas dejaron los puntos en el casillero heliopolitano.

De plantilla y entrenador

Tenía bajas importantes el entrenador Pellegrini para el partido. Antony fue expulsado en la jornada anterior ante el Girona con una tarjeta roja directa que el Betis reclamó hasta la justicia ordinaria en los días previos. El brasileño cumplió el partido de sanción en el Sánchez-Pizjuán (no estuvo en el césped pero sí acompañó a sus compañeros) y volverá ante el Barcelona. Además, tras el duelo frente al cuadro gerundense cayeron lesionados Bellerín y Lo Celso. Y para colmo, en una insólita acción entre los dos jugadores, Amrabat e Isco se lesionaron contra el Utrecht. Cuatro ausencias que se sumaban a la ya conocida de Pau López, que hace un par de semanas era el único integrante de la enfermería bética, aunque el meta catalán ya está entrenándose con el equipo y su vuelta está próxima. Precisamente, tras el duelo continental ante los neerlandeses, el técnico recibió críticas por el once que sacó de inicio sin, aparentemente, tener en cuenta el derbi en Nervión que se jugaba tres días después. Poco le importó al chileno y los resultados de ambos partidos le han terminado dando la razón.

La fiesta de los jugadores del Betis en el césped del Sánchez-Pizjuán tras la victoria en el derbi EP

No se achantó en el Sánchez-Pizjuán el técnico ante las bajas. Galones para Fornals y oportunidades para Deossa y Pablo García. El castellonense manejó, a partir del segundo tiempo, el derbi a su antojo. Movió como quiso al Betis desde esa posición de mediapunta, por detrás del Cucho Hernández, presionó como si del primer delantero se tratase... Y marcó el gol, un golazo tras robarle el balón a Mendy, que ponía el 0 a 1 en el marcador. Normal que fuera el MVP del partido. El centrocampista colombiano, por su parte, apareció en el once en vez de Amrabat y formó el doble pivote junto a Marc Roca. Despliegue físico del exjugador del Monterrey, que va a más y que, junto a Altimira (no sólo por el gol), dio un paso al frente para los próximos encuentros importantes que puedan venir. Y el canterano fue el elegido por el entrenador para cubrir la baja de Antony. Había otras posibilidades, como que Ángel Ortiz fuera lateral y Aitor el extremo, o incluso que Fornals jugara algo más escorado a la derecha. Pero Pellegrini apostó por el cambio natural de extremo por extremo. El de Alcosa empezó algo desubicado y quizás acelerado, pero fue bajando revoluciones y mejorando con el paso de los minutos. Ayudó también a Ruibal en labores defensivas. Carmona sufrió para frenarlo cuando se desplegó en ataque.

Y luego aparecieron los movimientos del entrenador desde el banquillo. Principalmente, los dos primeros cambios, en los que Altimira y Ortiz suplieron, precisamente, a Deossa y Pablo García. Intervencionista Pellegrini, ya que el centrocampista marcó el 0 a 2 que a la postre fue definitivo, y el extremeño, que ya demostró ante los neerlandeses que puede y debe tener más minutos, cerró bien el lateral y el Sevilla apenas creó peligro por su banda.

No pudo celebrar de mejor manerael preparador verdiblanco su reciente renovación firmada hasta 2027 y anunciada el pasado viernes. Lo que ha conseguido en el apartado deportivo está ahí. Méritos deportivos, competitividad en el equipo y una ambición de seguir mejorando son los principales argumentos que han hecho que el chileno se haya ganado el derecho a marcharse del Betis cuando él estime conveniente.