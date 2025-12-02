Suscríbete a
Real Betis

Pellegrini sube un peldaño más hacia el olimpo bético

Tras su primera victoria en Nervión, el Betis iguala la mejor puntuación liguera en la 14ª jornada con el técnico chileno: 24 puntos

Pellegrini ya es el entrenador que más derbis ha dirigido en Primera división

Pellegrini se abraza a Adrián al término del Sevilla 0-2 Betis del domingo en el Sánchez-Pizjuán
Pellegrini se abraza a Adrián al término del Sevilla 0-2 Betis del domingo en el Sánchez-Pizjuán Raúl Doblado / ABC
Jesús Sevillano

Después de haber saboreado las mieles del triunfo en un derbi como local en dos ocasiones, la de los octavos de final de la Copa del Rey de 2022, trofeo que los verdiblancos acabaron levantando en la Cartuja, y la de ... la pasada temporada en LaLiga -en ambas ocasiones por el mismo marcador, 2 a 1-, por fin logró el Betis de Manuel Pellegrini conquistar el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ya era hora, dirán muchos béticos. Y puede que tengan razón. El equipo de bético viene siendo superior al Sevilla en las últimas campañas, como refleja el dato de que en 127 de las últimas 130 jornadas de liga disputadas los verdiblancos están por delante que los sevillistas en la clasificación. Pero ganar en Nervión era un aspecto que no había manera de reflejar en el césped. Hasta el enfrentamiento cainita del domingo. Triunfo claro y merecido de plantilla y también de entrenador. Porque de las cinco bajas que tenía el primer equipo heliopolitano para el choque, cuatro podían considerarse jugadores titulares, Isco, Antony, Bellerín y Pau López, y la otra ausencia, Lo Celso, tiene la jerarquía que le otorga ser campeón de América y un habitual en los onces de Scaloni en Argentina. De ahí que el chileno afirmase, por enésima vez, al término del partido que «no hay equipo A o equipo B». Un nuevo hito en la trayectoria del santiaguino en Heliópolis, tras las cinco clasificaciones europeas consecutivas, el título copero de hace tres años y la primera final europea de la historia de la entidad, y, por ende, el constante crecimiento deportivo que ha experimentado el club desde su llegada en 2020.

