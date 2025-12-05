Manu Fajardo, en un Betis de moda, despierta interés en Europa

El Real Betis atraviesa uno de los momentos más dulces de su historia reciente, consolidado como un equipo de referencia en el panorama futbolístico español y europeo. Más allá de una ambiciosa gestión por parte de sus dirigentes y del notable rendimiento del renovado ... Pellegrini y sus hombres en las últimas temporadas, con un título de Copa y una final de Conference entre algunos de los logros destacados, comienza a llamar la atención el buen hacer de otros profesionales del club, artífices igualmente de los éxitos verdiblancos.

En este sentido, la gestión deportiva del club ha despertado una creciente admiración en todo el continente. A pesar de las limitaciones financieras, el Real Betis ha logrado conformar una de las plantillas con más talento de LaLiga y la Europa League. En la comisión deportiva verdiblanca resalta el nombre de Manu Fajardo. Con tan solo 40 años, el actual director deportivo del Betis, que ascendió al cargo tras la marcha de Ramón Planes, se ha convertido ya en objeto de deseo de algunos clubes de Europa que no le quintan ojo. En ese departamento, brilla también el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara.

Según el periodista especializado en el mercado Matteo Moretto, el Rangers escocés ya ha sondeado al joven ejecutivo bético para valorar un posible traslado a Glasgow. El interés en Fajardo, no obstante, no se limita al Reino Unido, ya que desde Italia también siguen de cerca su labor al frente de las contrataciones y la dirección deportiva.

Pese a los cantos de sirena, parece complicado que Fajardo abandone en el corto plazo la disciplina bética. Con un proyecto consolidado, una plantilla satisfecha y la reciente renovación de Pellegrini, difícilmente encontrará mejores alicientes deportivos que los que tiene ahora en casa, con un Betis poderoso peleando en LaLiga, la Copa y la Europa League por grandes objetivos. Fajardo está feliz y comprometido con el proyecto verdiblanco.

Fichajes estratégicos y mirada al mercado invernal

Desde que asumió el puesto de director deportivo en 2024, Fajardo ha orquestado operaciones de gran calado. Entre sus aciertos junto a la comisión deportiva destacan la cesión con posterior compra de una estrella mundial como Antony, la gestión en fichajes importantes como Diego Llorente, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández, Valentín Gómez, la compra de Natan, o el propio Álvaro Valles, que regresó como agente libre, o la exitosas ventas de Chadi Riad, Johnny Cardoso o Jesús Rodríguez, que generaron importantes plusvalías sin que el equipo se resintiera deportivamente.

De cara al inminente mercado de fichajes de enero, el Betis se mueve. Pellegrini está contento con la plantilla, pero la inminente marcha de Ez Abde y Cedric Bakambu para disputar la Copa de África activa los resortes de la dirección deportiva en busca de soluciones para la delantera, una posición que ya se meditó apuntalar en el mercado estival. Llegó el joven Gonzalo Petit, que fue cedido al Mirandés.