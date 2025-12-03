Suscríbete a
Torrent - Betis: Riquelme levanta la mano (1-4)

El extremo se reivindica con tres goles que deciden el pase verdiblanco a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey; el cuarto lo anotó Ortiz

Riquelme celebra uno de sus goles con el Betis ante el Torrent
Mateo González

Servirá para lo que servirá pero siempre es bienvenida una reivindicación. Riquelme le costó al Betis ocho millones por el cincuenta por ciento de sus derechos pero su inicio de temporada ha sido decepcionante. Obvio que su actuación ante el débil Torrent no es suficiente ... pero sí puede ser un paso. Lo que más nececesita un futbolista así es confianza. Ha dado el nivel en el Girona y en el Atlético y le falta esa fe en sí mismo para dar un paso adelante y aportar en LaLiga y la Europa League. O en la siguiente ronda copera, ahí donde su actuación garantizó que estará el Betis, ya con un bombo completo de Primeras pero aún con opciones en dieciseisavos de final de medirse contra equipos de menor categoría. Eso era lo realmente importante, el qué. El cómo tampoco lo era tanto pero fue suficiente. Y el quién se resuelve con Riquelme y poco más. No es mal momento para que el extremo levante la mano y diga que está aquí, ahora que Marruecos ha llamado a filas a Abde, que se perderá varios partidos entre diciembre y enero. El otro tanto bético lo anotó Ortiz, otro meritorio.

