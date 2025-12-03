Torrent - Betis: Riquelme levanta la mano (1-4)

Servirá para lo que servirá pero siempre es bienvenida una reivindicación. Riquelme le costó al Betis ocho millones por el cincuenta por ciento de sus derechos pero su inicio de temporada ha sido decepcionante. Obvio que su actuación ante el débil Torrent no es suficiente ... pero sí puede ser un paso. Lo que más nececesita un futbolista así es confianza. Ha dado el nivel en el Girona y en el Atlético y le falta esa fe en sí mismo para dar un paso adelante y aportar en LaLiga y la Europa League. O en la siguiente ronda copera, ahí donde su actuación garantizó que estará el Betis, ya con un bombo completo de Primeras pero aún con opciones en dieciseisavos de final de medirse contra equipos de menor categoría. Eso era lo realmente importante, el qué. El cómo tampoco lo era tanto pero fue suficiente. Y el quién se resuelve con Riquelme y poco más. No es mal momento para que el extremo levante la mano y diga que está aquí, ahora que Marruecos ha llamado a filas a Abde, que se perderá varios partidos entre diciembre y enero. El otro tanto bético lo anotó Ortiz, otro meritorio.

El partido tuvo la historia que tuvo. La que se esperaba. La tremenda diferencia de nivel no ofrecía dudas. Pellegrini se encargó de no dar concesiones. En el once, dos que estuvieron de inicio ante el Sevilla (Valentín y Deossa) y cuatro más que salieron en la segunda mitad (Ortiz, Ricardo, Chimy y Altimira). Y Antony, que tuvo que descansar por sanción en el derbi y tenía ganas de jugar en el Ciutat de Valencia. De todos ellos el que iba a destacar sobremanera fue Riquelme, que está para estas peleas menores y aún no ha demostrado para las mayores, aunque siempre hay un comienzo. El Betis domina la pelota y la situación por completo sin buscar avasallar, con posesiones largas y arriesgando lo justo. Balón al pie y a acelerar desde las bandas cuando corresponde. De ahí llega el 0-1 de Riquelme muy pronto, con una internada de las suyas desde la banda izquierda hacia el centro, sorteando rivales y disparando con la derecha para marcar.

A partir de ahí, colección de ocasiones. Una clara de Chimy tras pase de Bakambu que detiene el portero, arrancada de Antony que centra con el exterior y no conecta con el congoleño, disparo del brasileño en otro contragolpe, malentendido entre Riquelme y Chimy cuando éste iba a disparar... El argentino empieza a enfadarse y comete una irresponsable falta con dureza que es castigada con amarilla. Si estaba enfadado el jugador, más lo estaría Pellegrini con ese riesgo. Riquelme sigue a lo suyo con un túnel talentoso y Chimy se reivindica con un balón picado desde la frontal que obliga al portero a una estirada llamativa. Luego es Riquelme, justo antes del descanso, el que apura hasta la línea de fondo y cuando todos esperan un centro lo hace tan cerrado que se cuela en la portería para el 0-2.

Ficha técnica Torrent Dolz; Miguelón, Ivi Martínez, Dan Ojog, Armando; Adri Pérez (Cano, m. 46), Manu Viana (Esteban, m. 46), Mejía, Sibille (Diego, m. 46); Caballero (Kouassi, m. 63) y Lois (Gasolina, m. 82).

Dolz; Miguelón, Ivi Martínez, Dan Ojog, Armando; Adri Pérez (Cano, m. 46), Manu Viana (Esteban, m. 46), Mejía, Sibille (Diego, m. 46); Caballero (Kouassi, m. 63) y Lois (Gasolina, m. 82). Real Betis Adrián; Ortiz, Llorente, Valentín (Junior, m. 46), Ricardo; Altimira, Deossa; Antony (Pablo García, m. 66), Chimy (Corralejo, m. 77), Riquelme; y Bakambu (Aitor, m. 66).

Adrián; Ortiz, Llorente, Valentín (Junior, m. 46), Ricardo; Altimira, Deossa; Antony (Pablo García, m. 66), Chimy (Corralejo, m. 77), Riquelme; y Bakambu (Aitor, m. 66). Árbitro Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Chimy, Lois, Dan Ojog, Aitor y Diego.

Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Chimy, Lois, Dan Ojog, Aitor y Diego. Goles 0-1, m. 11: Riquelme. 0-2, m. 43: Riquelme. 0-3, m. 75: Riquelme. 1-3, m. 84: Armando. 1-4, m. 90: Ortiz.

Pellegrini reparte esfuerzos y saca a Valentín para dar entrada a Junior. Ricardo actuará de central. Se acerca el Betis con frecuencia pero con claridad intermitente. El Torrent ensucia un poquito más la fluidez bética yendo ya a quemar naves incomodando las posesiones béticas dando un pasito adelante pero limitado. Deossa está atosigado en la medular y los verdiblancos han de mover la pelota más rápidamente. Entran Pablo García y Aitor por Antony y Bakambu. Se pone el capitán como delantero, reverdeciendo sus momentos juveniles. Hay que seguir rotando con el duelo ya resuelto, aunque el Torrent quiere meterse en la emoción del duelo con su energía en cada acción, subiendo sus posesiones metro a metro. Lo inquietante en los cambios fue la salida de Bakambu, un futbolista llamado a hincharse de goles en duelos así pero que últimamente no da una a derechas y que tiene pinta de poder cambiar de rumbo en enero tras la Copa de África.

Y Riquelme no había dicho su última palabra. Marcó su tercer tanto a un cuarto de hora del final después de una internada de Pablo García, tras servicio de Ortiz, cuyo pase atrás lo recoge el goleador de la noche para anotar a placer el 0-3 que metía al Betis de forma definitiva en el siguiente bombo copero en otra noche sin sobresaltos para la causa verdiblanca. Una reivindicación en toda regla para el extremo, que necesitaba este soplo de confianza para creérselo. A ver si tiene continuidad.

Entró Corralejo justo cuando la afición bética empezó a cantar el himno y se dejaba oír en el Ciutat de Valencia. El remate de cabeza del canterano casi encuentra gol. Tres canteranos sobre el campo, además de Adrián, Junior y Aitor. Seis hombres de la casa. Y es el portero el que se luce después de un error tremendo de Deossa con una entrega atrás que deja solo a Gasolina para que dispare y el meta sevillano se estira y desvía con la mano izquierda de forma espectacular. Luego Aitor se gana una amarilla absurda al borde del área. Y con tanto aviso llega el gol del honor del Torrent tras esta falta sacada sobre el área y el remate al barullo de Armando por encima de Deossa. El jugador del Torrent se lleva para el currículum marcarle a un Primera como el Betis. Luego un envío muy bueno con el exterior de Riquelme lo corta un defensa cuando iba a rematar Aitor. El 1-4 iba a llegar con un buen balón al espacio de Riquelme a Junior, quien centra atrás a Ortiz para que éste ajuste el balón con comodidad. Conexión de laterales en el área rival. El duelo finaliza con la serenidad propia de una clasificación indiscutible para dieciseisavos, allí donde el Betis tenía y quería estar para mantener despierta la llama de la Copa, otro de sus objetivos al jugarse la final en la Cartuja, en su casa.