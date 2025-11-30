Suscríbete a
Sevilla FC - Real Betis: El Betis no echa de menos a nadie para ganar el derbi (0-2)

El Betis gana en el Sánchez-Pizjuán por vez primera con Pellegrini sin echar en falta sus numerosas y e importantes bajas gracias a los goles de Fornals y Altimira; el duelo estuvo quince minutos suspendido por lanzamientos de objetos desde la grada

Fornals se lanza a celebrar el 0-1 del Betis ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán
Fornals y Altimira. Los que están. Tanto hablar de Isco, Amrabat, Antony, Lo Celso, Bellerín, Pau López... Y salieron once de verdiblanco, del Real Betis, que fueron superiores con creces al Sevilla e hicieron bailar al barrio de la alegría. Heliópolis está de ... fiesta. Los presentes ganaron. Los ausentes no tuvieron protagonismo. Un derbi para la historia. Pellegrini gana al fin en Nervión. El Betis da otro salto. Lo hace como superior. Era el favorito con todas sus armas, fue el mejor sin ellas. Fornals hizo un partido soberbio. Nata fue un valladar. Imposible superar a Valles. Fantástico Cucho en el trabajo arriba. Vertical Abde en todo momento. Un encuentro completo para el Betis, que pudo marcar incluso más en una segunda mitad inteligente. De capturar y correr, de robar y sentenciar. Un 0-2 que respalda a una plantilla, a un grupo brutal. ¿Quién se acuerda ahora de las importantes bajas? Nadie. El derbi de este 30 de noviembre ya es historia. Y el feliz es el Real Betis Balompié.

