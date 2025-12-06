El Barcelona pone a prueba el estado de felicidad del Betis

El Betis vuelve a la Cartuja en el final de una de las semanas más significativas de lo que va de curso. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini recibe esta tarde (18.30) al Barcelona seis días después de ganar en el ... Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla (0-2) el primer derbi de la temporada en la capital hispalense. Tres puntos de idéntico valor a los que se juegan en el resto de jornadas del campeonato pero que sin duda tienen un significado muy especial en lo anímico. El Betis llega bastante reforzado al decimoquinto capítulo de LaLiga. Sigue instalado en la zona en la que se lucha por estar la próxima temporada en competición continental. En estos momentos es quinto en la tabla con 24 puntos, los mismos que tiene el Espanyol.

Llega el equipo verdiblanco a un nuevo fin de semana futbolístico después de certificar también su presencia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Con un destacado Riquelme, que marcó tres goles, el equipo verdiblanco ganó por 1-4 al Torrent en la segunda eliminatoria del torneo y se clasificó para el siguiente cruce. El próximo martes tendrá lugar el sorteo de los partidos de dieciseisavos que se repartirán entre los días 16, 17 y 18 de este mes. El estado de felicidad que se vive ahora mismo en la entidad verdiblanca tiene una prueba de alto nivel esta tarde en la Cartuja ante el equipo dirigido por Hansi Flick. Día de nombres propios. Por ejemplo los de Antony y Lo Celso, que se encuentran entre los convocados para el partido. Por el contrario, Amrabat no está recuperado al cien por cien y se queda sin opciones de estar en la convocatoria verdiblanca.

Examen para medir, por ejemplo, la faceta defensiva del Betis ante el equipo que más veces ha visto portería en lo que va de campeonato. 42 goles ha marcado el Barcelona en los 15 encuentros que ha disputado. Una media que se acerca a los tres por partido. Mientras, el equipo verdiblanco aparece entre los que menos ha recibido hasta el momento. 14 goles en contra lleva el Betis, los mismos que el Atlético de Madrid. Son el Real Madrid y el Villarreal, con 13 cada uno, los que menos han encajado en lo que va de campeonato.

ALINEACIONES PROBABLES Real Betis Valles; Aitor, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Abde; y Cucho.

Valles; Aitor, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Abde; y Cucho. FC Barcelona Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Frenkie de Jong, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Frenkie de Jong, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran. Árbitro Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño)

Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño) Estadio La Cartuja. 18.30. Movistar LaLiga

Un mes de diciembre de tres competiciones para el equipo verdiblanco. Desde hoy hasta el parón navideño tiene el Betis pendiente tres partidos en LaLiga. En la Cartuja jugará ante el Barcelona (hoy) y Getafe (21 de diciembre), mientras que a domicilio está previsto el partido ante el Rayo Vallecano (15 de diciembre). Para el próximo jueves 11 está fijado el Dinamo Zagreb - Betis en la sexta jornada de la Europa League y en la semana siguiente llegará la referida eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Ante el Torrent hubo minutos para futbolistas menos habituales en las alineaciones titulares. También jugó de inicio en el Ciutat de València el brasileño Antony. El brasileño volvía al once tras no participar en el derbi al tener que cumplir un partido de suspensión por la tarjeta roja vista ante el Girona. En el encuentro de la Copa del Rey fue sustituido en el ecuador del segundo tiempo y hoy vuelve a estar entre los convocados del equipo verdiblanco. También Lo Celso, sustituido en el descanso del encuentro ante el Girona y que no estuvo en las convocatorias de los partidos ante el Utrecht y Sevilla.

365 días después

Un año después vuelven a encontrarse el Betis y el Barcelona en terreno verdiblanco con motivo de un partido del campeonato. El 7 de diciembre de 2024 el resultado fue de 2-2 después de los goles de Lewandowski, Lo Celso (de penalti), Ferran Torres y Assane. Fue también el día en el que Isco regresó a los terrenos de juego una vez recuperado de la fractura en el peroné izquierdo sufrida en el tramo final de la temporada anterior. Hoy no podrá estar el capitán verdiblanco en la convocatoria del partido debido a la lesión que tuvo lugar en los minutos iniciales del partido ante el Utrecht cuando chocó con su compañero Amrabat.

El Barcelona llega a la Cartuja después de ganar el martes al Atlético de Madrid (3-1) en partido de la jornada 19 adelantado en el calendario. En estos momentos son 37 puntos en total para el equipo azulgrana por los 36 del Real Madrid. Ambos tras disputar 15 encuentros ya en lo que va de campeonato. 13 de los 37 puntos que lleva hasta el momento el Barcelona en LaLiga fueron a domicilio. Cuatro triunfos (ante el Mallorca, Levante, Oviedo y Celta) y un empate (con el Rayo Vallecano). Mientras, los partidos a domicilio con el Sevilla y Real Madrid terminaron con derrota del equipo dirigido por Flick. En el horizonte más cercano del Barcelona, apenas tres días después de la visita a la Cartuja, está la sexta jornada de la Liga de Campeones en la que recibirá al Eintracht.

El triunfo del martes ante el Atlético de Madrid tuvo en Dani Olmo a un nombre propio. El centrocampista se lesionó justo en la acción en la que marcó el segundo gol de su equipo. Sufre una luxación en el hombro izquierdo. La entidad azulgrana comunicó que tras las pruebas realizadas se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes. En el centro del campo azulgrana hay más nombres propios. Por ejemplo el de Frenkie de Jong, que no estuvo en el partido ante el Atlético de Madrid por fiebre y que se ha entrenado de nuevo con el equipo al igual que Fermín, recuperado de una lesión en el sóleo de la pierna derecha.