Deossa cuenta cómo pasó de trabajar en una mina a ser futbolista profesional

El centrocampista colombiano del Betis relata las dificultades que atravesó para debutar en la élite: «Es la vida que hay allá y, si uno no sale adelante, pues es lo que le espera»

Nelson Deossa, disputando un balón con Peque en el pasado derbi sevillano
manuel gómez

Fede Tozzo

Nelson Deossa acumula dos partidos seguidos sintiéndose importante en un Betis que ha decretado el estado de felicidad tras llevarse el derbi sevillano y colocarse entre los cinco primeros clasificados de la fase de liga de la Europa League. Aprovechando ... el momento, el exfutbolista de Rayados de Monterrey ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club verdiblanco para hablar de sus primeros meses como jugador bético.

