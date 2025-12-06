Deossa cuenta cómo pasó de trabajar en una mina a ser futbolista profesional

Nelson Deossa acumula dos partidos seguidos sintiéndose importante en un Betis que ha decretado el estado de felicidad tras llevarse el derbi sevillano y colocarse entre los cinco primeros clasificados de la fase de liga de la Europa League. Aprovechando ... el momento, el exfutbolista de Rayados de Monterrey ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club verdiblanco para hablar de sus primeros meses como jugador bético.

El colombiano ha reconocido que su llegada a la capital andaluza no fue sencilla por la lesión de tobillo que arrastró del Mundial de Clubes del pasado verano. «Fue un comienzo muy duro. Apenas vamos mejorando y recuperando ese nivel que venía mostrando y trabajaremos para eso» declaró.

Cuestionado por la dificultad que supone para un jugador sudamericano dar el salto a Europa, Deossa fue tajante: «Creo que los futbolistas se preparan para eso. Cuando llega el momento de tirar al fútbol europeo, estar lo mejor preparado posible. Obviamente las diferencias son abismales, pero uno como futbolista siempre tiene la idea de crecer y mejorar».

En un momento de la entrevista, el de Marmato valoró las dificultades que afrontó para estrenarse en la élite del fútbol de su país. «Para la edad que comencé, obviamente veía jóvenes que ya debutaban a los 16, 17 años y yo empecé a una edad mucho más tardía». aseveró. Debido a esos problemas para debutar, su familia, de origen humilde, le propuso trabajar en la mina de su pueblo: «Es la vida que hay allá y si uno no sale adelante, pues es lo que le espera. Obviamente, pues al ver la edad que tenía y que no había una oportunidad más en algo más concreto, mi abuela me dijo que ya era hora de que empezara a ir a trabajar y poder conseguir las cosas. Ahí se me presenta la oportunidad (de debutar) y hablo con ellos. Siempre he tenido el apoyo de ellos (su familia)», confesó.

También tuvo tiempo para apreciar las palabras de su compañero de club y selección, Cucho Hernández, quien le alabó un par de semanas atrás en los medios oficiales del Betis. «Creo que lo que dice él es cierto. No solo a mí, sino a muchos jugadores. Y más por el comienzo que tuve, que no fue el esperado, pues llego con una lesión. No inicio de la mejor manera posible, pero ahora ya me voy sintiendo un poco mejor, voy sumando más minutos y, a medida que van pasando los partidos y los entrenos, voy encontrándome mejor. (Cucho) Es un jugador que ya había estado aquí anteriormente y que hoy nuevamente está por aquí y tenerlo de compañero es una ayuda increíble» manifestó.

No perdió tampoco la oportunidad para poner en valor la calidad que hay en la actual plantilla heliopolitana: «Es una competencia sana entre nosotros. Cada uno de nosotros, en la posición que estamos, nos exigimos al máximo. Sabemos que el que juega de titular y el que está de suplente también tienen esas mismas ganas de iniciar, pero bueno, para eso nos preparamos. Ahora hay muchos partidos y tenemos tres competiciones».

Preguntado por qué siente tras haber sido titular en el derbi sevillano, Deossa se mostró agradecido. «Creo que los clásicos siempre son lindos de jugar. Uno como jugador siempre quiere jugar partidos importantes, tanto para uno como jugador, como para la institución. Vivir un derbi, iniciar como titular, pues totalmente genera confianza de poder seguir creciendo», afirmó.

El cafetero también quiso dar las gracias a la afición verdiblanca por fallarles nunca: «La verdad es que había visto por ahí que hace mucho tiempo no se ganaba allí (Sánchez-Pizjuán). Y bueno, ahora que se pudo ganar, le hemos dado la alegría a ellos. Siempre están apoyando, siempre van 40.000, 50.000 personas a apoyar al equipo, independientemente del horario. Es lindo siempre recibir ese apoyo y ese cariño de la hinchada».

Al contrario de lo que se pueda pensar, el jugador colombiano confirmó que al equipo le hace ilusión la Copa. «Todos los torneos los afrontamos de la mejor manera, con mucha responsabilidad. La verdad que son competiciones que mucha gente las puede dar como mínimas, pero es algo que se debe afrontar siempre con la mayor intensidad porque es un título que te abre también muchísimas puertas», proclamó.

Este sábado, el Barcelona de Hansi Flick visita La Cartuja. Deossa dio su opinión sobre qué significa participar en esta clase de encuentros: «Siempre es bueno jugar esta clase de partidos con equipos importantes de Europa, uno de los más grandes. Si es del inicio, a dar lo mejor y si me toca entrar, también voy a dar lo mejor».

Manuel Pellegrini está teniendo un gran impacto en su adaptación al fútbol europeo y así lo demostró en la entrevista: «Estoy muy agradecido con el míster porque desde que llegué me ha hablado mucho. No tuve un buen inicio. Obviamente, uno como jugador se desespera al no conseguir minutos, pero él siempre ha estado ahí a la par hablándome y ahora me está dando más oportunidades. Ven las condiciones y las cualidades en las cuales puedo aportar al equipo y la verdad que eso le ayuda mucho a uno».

En su etapa en el fútbol mexicano, Nelson Deossa destacó por su aportaciones ofensivas, cosa que todavía no ha podido hacer en el cuadro bético. «Ya llegará, esa es la idea. Ojalá, ¿por qué no? Veremos, a ver. Siempre estoy presto a buscar mi gol, pero más en ayudar al equipo», concluyó.