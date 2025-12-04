Suscríbete a
+Palmera

Dónde ver Betis - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

LALIGA EA SPORTS

Los de Pellegrini, en un buen momento futbolístico y con la moral reforzada tras imponerse en el derbi y pasar en la Copa del Rey, reciben al líder del Campeonato con la intención de sorprenderlo en la Cartuja

Antony se ve jugando el Betis - Barcelona

Un lance del juego del Betis - Barcelona de la pasada temporada en el Benito Villamarín
Un lance del juego del Betis - Barcelona de la pasada temporada en el Benito Villamarín J. . SERRANO
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Reforzado anímicamente tras la victoria en el derbi y en un gran momento por los resultados que viene obteniendo en las tres competiciones pese a las lesiones, el Real Betis vuelve a casa este sábado para medirse en el estadio de la Cartuja con ... el FC Barcelona en partido de la 15ª jornada de LaLiga EA Sports. Los azulgrana, líderes, vencieron al Atlético de Madrid en partido liguero (3-1) y los verdiblancos dieron buena cuenta del Torrent en la Copa del Rey (1-4). Te contamos todos los detalles de este duelo entre béticos y culés y cómo verlo y seguirlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app