Dónde ver Betis - Barcelona: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Reforzado anímicamente tras la victoria en el derbi y en un gran momento por los resultados que viene obteniendo en las tres competiciones pese a las lesiones, el Real Betis vuelve a casa este sábado para medirse en el estadio de la Cartuja con ... el FC Barcelona en partido de la 15ª jornada de LaLiga EA Sports. Los azulgrana, líderes, vencieron al Atlético de Madrid en partido liguero (3-1) y los verdiblancos dieron buena cuenta del Torrent en la Copa del Rey (1-4). Te contamos todos los detalles de este duelo entre béticos y culés y cómo verlo y seguirlo.

Betis - Barcelona: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el azulgrana correspondiente a la 15ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Barcelona: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el FC Barcelona se enfrentan este sábado, 6 de diciembre, a las 18.30 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Barcelona

El duelo de la 15ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Hansi Flick se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Betis - Barcelona

Quinto con 24 puntos tras llevarse con mucha solvencia el derbi ante el Sevilla, que dominó claramente desde el 0-1 de Fornals, el Betis no quiere descolgarse de la pelea por la cuarta plaza, que tiene a siete puntos antes del comienzo de esta jornada, si bien el Atlético de Madrid ha disputado un partido más. El que perdió precisamente con el Barça este martes en el Spotify Camp Nou. Por su parte, el Betis ha disfrutado de la felicidad que siempre genera ganar un derbi en el campo del eterno rival y luego apenas sufrió desgaste en su duelo copero con el Torrent, al que superó goleándolo en el Ciutat de Valencia con hat-trick de Riquelme, que se reivindicó, y un cuarto tanto convertido por Ángel Ortiz.

La única mala noticia de la noche fue la visible cojera de Antony al abandonar el estadio. Se le han hecho pruebas en el tobillo y el brasileño confía en que pueda restablecerse a tiempo del esguince, aunque no hay mucho margen hasta el partido, para ayudar a sus compañeros tras perderse por sanción el derbi. El que volverá seguramente a la convocatoria es Amrabat, quien se ha ejercitado con sus compañeros este jueves a puerta cerrada en la ciudad deportiva. Salvo sorpresa, Isco y Bellerín causarán baja y con Lo Celso se mantiene el asterisco de la duda. Aun con ausencias de mucho peso, el Betis compitió y ganó en Nervión, demostrando eso que dice Pellegrini tantas veces, que no hay equipo A ni equipo B, sino una plantilla encargada de llegar lo más lejos posible en las tres competiciones.

Cómo llega el Barcelona

El FC Barcelona, que acredita doce victorias, un empate, dos derrotas y 37 puntos, se presenta en la Cartuja con la condición de líder por apenas un punto en esa pugna tremenda y sin tregua que mantiene con el Real Madrid, segundo clasificado tras su triunfo en San Mamés. La trabajada victoria de los azulgrana contra el Atlético (3-1), en encuentro adelantado de la 19ª jornada, generó como daño colateral una lesión (luxación de hombro de Dani Olmo) y el susto de Pedri, que pidió el cambio, aunque luego se confirmó que lo hizo por agotamiento. Además de Olmo, causan baja Ter-Stegen, Araujo y Gavi. Este jueves se han reincorporado al trabajo de grupo De Jong, tras superar un proceso febril, y Fermín, que ha dejado atrás una lesión en el sóleo. Gerard Martín se ha afianzado en el eje defensivo con Cubarsí e incluso Eric García, que juega en varias posiciones, podría desempeñarse en el medio campo.