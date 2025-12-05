A Pellegrini sólo le falta el Barça en casa

La visita del Barcelona de mañana a la Cartuja supone un nuevo reto para la trayectoria de Manuel Pellegrini, brillante en todos sus órdenes pero aún con casillas por tachar. Una de ellas es superar al conjunto azulgrana como local. Lo ha hecho ... el Betis del chileno desde 2020 con todos los oponentes de la actual LaLiga que han pasado por su feudo, ya sea Cartuja o Villamarín. No es fácil vencer al equipo de Hansi Flick pero es cierto que en este tiempo sí han sido derrotados los demás clubes potentes del campeonato como el Real Madrid o el Atlético. Y que los verdiblancos con Pellegrini sí triunfaron en el Camp Nou a diferencia de en el Santiago Bernabéu o el Metropolitano, donde aún no han logrado victorias con el chileno. Así, el desafío de este equipo venido arriba después de ganar el derbi con solvencia (0-2) y superar el compromiso copero ante el Torrent (1-4) está presente en forma de victoria ante un oponente mayúsculo como es el actual líder de LaLiga.

Los precedentes de Pellegrini como entrenador local bético ante el Barcelona tienen momentos tremendamente emocionantes y partidos competidos pero casi siempre resueltos con derrotas a pesar de grandes actuaciones. Cayó en varias ocasiones en los minutos finales, como en el 2-3 de la 2020-21 con el gol de Trincao en el 87, en la 2021-22 con el de Jordi Alba en el 90 o el 2-4 de la 2023-24 con las dianas de Joao Félix y Ferrán Torres en el 89 y 90 después de una exhibición de Isco con doblete. También llegó una alegría en ese tramo del partido, justo el pasado curso con el tanto de Assane, el último del canterano en verdiblanco, hace un año natural, para el 2-2 final. En definitiva, esfuerzos que sirvieron únicamente para conseguir un punto de quince posibles ante un rival que se le ha atragantado al Betis no sólo en este tiempo, dado que en su historia únicamente ha podido vencerle en dieciséis de los 59 duelos que disputó como local, con el peso de 28 derrotas y quince empates en el historial completo de enfrenamientos en Primera.

«Serían tres puntos más muy importantes, en casa además. Los únicos que hemos perdido han sido en casa ante Athletic y Atlético. Queremos acortar las distancias con los de arriba y sería un buen comienzo ganando el sábado. Saldremos a buscarlo como siempre», manifestaba Pellegrini al término del encuentro ante el Torrent en la Copa y pendiente de poder recuperar efectivos para hacer de la Cartuja un volcán ante el primero de LaLiga.

Hay que tener en cuenta que en LaLiga, Pellegrini se ha medido catorce veces con el Barcelona y sólo le ha ganado tres ocasiones, todas con el Villarreal. Con el Málaga no lo logró y con el Betis lo puede hacer este sábado. Sería desbloquear la última pantalla después de haber vencido el pasado curso a tres equipos que aún se le resistían en el Villamarín y que fueron doblegados: Atlético de Madrid (1-0), Real Madrid (2-1) y Sevilla (2-1). Siendo Pellegrini un técnico de récords acumulados y que siempre está dispuesto a un desafío tiene ahora a las puertas el del Barcelona.

Y es que el técnico chileno sí ha logrado superar con el Betis a 17 de los 18 equipos restantes de LaLiga jugando como local, dado que el Oviedo es el único que aún no ha pasado por el feudo bético en estos años y lo hará al final de esta campaña, en mayo. Batió en una ocasión a Sevilla (2-1 en la 24-25), Villarreal (1-0 en la 23-24), Atlético (1-0 en la 24-25), Real Madrid (2-1 en la 24-25) y Girona (2-1 en la 22-23). Lo logró dos veces contra el Athletic (1-0 en la 21-22 y 3-1 en la 23-24), Espanyol (3-1 en la 22-23 y 1-0 en la 24-25), Elche (3-1 en la 20-21), Celta (2-1 en la 20-21 y 2-1 en la 23-24), Levante (2-0 en la 20-21 y 3-1 en la 21-2) y Valencia (4-1 en la 21-22 y 3-0 en la 23-24). Lo materializó en tres ocasiones contra el Alavés (3-1 en la 20-21, 4-0 en la 21-22 y 1-0 en la actual), Getafe (1-0 en la 20-21, 2-0 en la 21-22 y 2-1 en la 24-25), Rayo (3-2 en la 21-22, 3-1 en la 22-23, 1-0 en la 23-24) y Real Sociedad (4-0 en la 21-22, 3-0 en la 23-24 y 3-1 en la 24-25).

Osasuna y Mallorca, los rivales más propicios

A los equipos a los que más veces ha ganado el Betis de Pellegrini como local en este tiempo han sido el Mallorca y Osasuna. Los baleares cayeron cuatro veces (2-1, 1-0 y 2-0 entre 2020 y 2023 y 3-0 este curso) y los navarros lo hicieron en cinco: 1-0, 4-1, 1-0, 2-1 y 2-0. Casi pleno restando el 1-1 de la pasada campaña. Con el único equipo con el que tiene pleno es el Levante, al que ha superado las dos veces que estuvo en la casa bética.

De esta forma recibe el Betis al Barcelona en su feudo de la Cartuja ante la que previsiblemente puede ser la mejor entrada de la temporada, superando los 65.222 espectadores que estuvieron en agosto ante el Athletic. Renovado hasta 2027, tiene Pellegrini aún retos por cumplir como técnico del Betis y uno de ellos es superar al Barcelona, algo que tiene entre manos este sábado con el apoyo de su afición y para grabar otro momento histórico en verdiblanco.