Suscríbete a
+Palmera

A Pellegrini sólo le falta el Barça en casa

El chileno le ha ganado a todos los equipos de LaLiga como local a excepción de los azulgranas, que visitan mañana la Cartuja

Número de victorias en casa del Betis de Pellegrini con

cada uno de los actuales equipos de LaLiga

Número de

victorias

Rival al que

se enfrenta

Resultados en casa contra ese rival

(en verde remarcados las victorias)

Alavés

3

0-0

1-3

3-2

4-0

1-0

Athletic de Bilbao

2

0-0

0-0

2-2

1-2

1-0

3-1

Atlético de Madrid

1

1-1

1-3

1-2

0-0

0-2

1-0

Barcelona

0

2-3

1-2

1-2

2-4

2-2

Celta

2

0-2

3-4

2-2

2-1

2-1

Elche

2

0-1

3-1

3-0

Espanyol

2

2-2

3-1

1-0

Getafe

3

0-1

1-1

1-0

2-0

2-1

Girona

1

1-1

1-1

1-1

2-1

Levante

2

2-0

3-1

Mallorca

4

1-2

2-1

1-0

2-0

3-0

Osasuna

5

1-1

1-0

4-1

1-0

2-1

2-0

Rayo Vallecano

3

1-1

3-2

3-1

1-0

Real Madrid

1

2-3

0-1

0-0

1-1

2-1

Real Sociedad

3

0-3

0-0

0-2

4-0

3-0

3-1

Sevilla

1

1-1

0-2

1-1

1-1

2-1

Valencia

2

2-2

1-1

1-1

4-1

3-0

Villarreal

1

1-1

0-2

2-3

1-2

1-0

Fuente: Elaboración propia

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Número de victorias en casa

del Betis de Pellegrini con

cada uno de los actuales

equipos de LaLiga

Resultados en casa

contra ese rival

(en verde remarcados

las victorias)

Número de

victorias

Rival

Alavés

3

0-0

1-3

3-2

4-0

1-0

Athletic

2

0-0

0-0

2-2

1-2

1-0

3-1

Atlético

1

1-1

1-3

1-2

0-0

0-2

1-0

Barcelona

0

2-3

1-2

1-2

2-4

2-2

Celta

2

0-2

3-4

2-2

2-1

2-1

Elche

2

0-1

3-1

3-0

Espanyol

2

2-2

3-1

1-0

Getafe

3

0-1

1-1

1-0

2-0

2-1

Girona

1

1-1

1-1

1-1

2-1

Levante

2

2-0

3-1

Mallorca

4

1-2

2-1

1-0

2-0

3-0

Osasuna

5

1-1

1-0

4-1

1-0

2-1

2-0

Rayo Vallecano

3

1-1

3-2

3-1

1-0

Real Madrid

1

2-3

0-1

0-0

1-1

2-1

Real Sociedad

3

0-3

0-0

0-2

4-0

3-0

3-1

Sevilla

1

1-1

0-2

1-1

1-1

2-1

Valencia

2

2-2

1-1

1-1

4-1

3-0

Villarreal

1

1-1

0-2

2-3

1-2

1-0

No apece en el cuadro el Real Oviedo porque Pellegrini aún no se ha enfrentado a este equipo desde que está en el Betis

Fuente: Elaboración propia

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La visita del Barcelona de mañana a la Cartuja supone un nuevo reto para la trayectoria de Manuel Pellegrini, brillante en todos sus órdenes pero aún con casillas por tachar. Una de ellas es superar al conjunto azulgrana como local. Lo ha hecho ... el Betis del chileno desde 2020 con todos los oponentes de la actual LaLiga que han pasado por su feudo, ya sea Cartuja o Villamarín. No es fácil vencer al equipo de Hansi Flick pero es cierto que en este tiempo sí han sido derrotados los demás clubes potentes del campeonato como el Real Madrid o el Atlético. Y que los verdiblancos con Pellegrini sí triunfaron en el Camp Nou a diferencia de en el Santiago Bernabéu o el Metropolitano, donde aún no han logrado victorias con el chileno. Así, el desafío de este equipo venido arriba después de ganar el derbi con solvencia (0-2) y superar el compromiso copero ante el Torrent (1-4) está presente en forma de victoria ante un oponente mayúsculo como es el actual líder de LaLiga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app