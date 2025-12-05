A Pellegrini sólo le falta el Barça en casa
El chileno le ha ganado a todos los equipos de LaLiga como local a excepción de los azulgranas, que visitan mañana la Cartuja
Número de victorias en casa del Betis de Pellegrini con
cada uno de los actuales equipos de LaLiga
Número de
victorias
Rival al que
se enfrenta
Resultados en casa contra ese rival
(en verde remarcados las victorias)
Alavés
3
0-0
1-3
3-2
4-0
1-0
Athletic de Bilbao
2
0-0
0-0
2-2
1-2
1-0
3-1
Atlético de Madrid
1
1-1
1-3
1-2
0-0
0-2
1-0
Barcelona
0
2-3
1-2
1-2
2-4
2-2
Celta
2
0-2
3-4
2-2
2-1
2-1
Elche
2
0-1
3-1
3-0
Espanyol
2
2-2
3-1
1-0
Getafe
3
0-1
1-1
1-0
2-0
2-1
Girona
1
1-1
1-1
1-1
2-1
Levante
2
2-0
3-1
Mallorca
4
1-2
2-1
1-0
2-0
3-0
Osasuna
5
1-1
1-0
4-1
1-0
2-1
2-0
Rayo Vallecano
3
1-1
3-2
3-1
1-0
Real Madrid
1
2-3
0-1
0-0
1-1
2-1
Real Sociedad
3
0-3
0-0
0-2
4-0
3-0
3-1
Sevilla
1
1-1
0-2
1-1
1-1
2-1
Valencia
2
2-2
1-1
1-1
4-1
3-0
Villarreal
1
1-1
0-2
2-3
1-2
1-0
Fuente: Elaboración propia
Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
Número de victorias en casa
del Betis de Pellegrini con
cada uno de los actuales
equipos de LaLiga
Resultados en casa
contra ese rival
(en verde remarcados
las victorias)
Número de
victorias
Rival
Alavés
3
0-0
1-3
3-2
4-0
1-0
Athletic
2
0-0
0-0
2-2
1-2
1-0
3-1
Atlético
1
1-1
1-3
1-2
0-0
0-2
1-0
Barcelona
0
2-3
1-2
1-2
2-4
2-2
Celta
2
0-2
3-4
2-2
2-1
2-1
Elche
2
0-1
3-1
3-0
Espanyol
2
2-2
3-1
1-0
Getafe
3
0-1
1-1
1-0
2-0
2-1
Girona
1
1-1
1-1
1-1
2-1
Levante
2
2-0
3-1
Mallorca
4
1-2
2-1
1-0
2-0
3-0
Osasuna
5
1-1
1-0
4-1
1-0
2-1
2-0
Rayo Vallecano
3
1-1
3-2
3-1
1-0
Real Madrid
1
2-3
0-1
0-0
1-1
2-1
Real Sociedad
3
0-3
0-0
0-2
4-0
3-0
3-1
Sevilla
1
1-1
0-2
1-1
1-1
2-1
Valencia
2
2-2
1-1
1-1
4-1
3-0
Villarreal
1
1-1
0-2
2-3
1-2
1-0
No apece en el cuadro el Real Oviedo porque Pellegrini aún no se ha enfrentado a este equipo desde que está en el Betis
Fuente: Elaboración propia
Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete