Carreras de caballos Tercera jornada de la temporada en el Hipódromo de Madrid “Atty Persse” y “Eminence”, favoritos en el Premio Asociación de Hipódromos de España “Iron Duke”, “Blueberry” y “El Guanche”, favoritos en el Premio Chamartín

Este domingo, 21 de marzo, se disputará la tercera jornada de la Temporada de Primavera, que se alargará hasta el sábado 26 de junio. En los meses de marzo, abril y mayo las carreras se disputarán todos los domingos por la mañana, y en el mes de junio pasarán a celebrarse los sábados por la tarde. Los “madrileños” seguiremos disfrutando de la emoción de las carreras de caballos y la gastronomía.

En esta apasionante jornada se disputarán seis carreras, todas en la pista hierba, a partir de las 11.30 horas, con máxima atención a la quinta carrera, el Premio Asociación de Hipódromos de España , con una dotación de 12.000 euros para el ganador, y la tercera carrera, el Premio Chamartín, también dotado con 12.000 euros para el vencedor.

La mañana comenzará con el Premio Fernando Savater, para potros y potrancas de tres años, sobre la distancia de 1.500 metros. Seis participantes. Destaca claramente Adaaylight Dancer, el año pasado marcó uno de los valores más altos de la generación y aquí debería ser muy difícil de batir. Para escoltarle en la llegada la pelea va a estar entre Madidina, Mariance y Sport Dream.

La segunda carrera será el Premio Villablanca, potrancas de tres años que no hayan ganado. Diez candidatas al triunfo desde el poste de los 1.600 metros. La que más me gusta es Farzaneh, el valor demostrado a dos años le da una primera probabilidad. Sus mayores rivales son My Baby Blue y Urumea.

En tercer lugar se disputará el Premio Chamartín, un sprint de 1.200 metros línea recta, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Siete aspirantes a la victoria. Los mejores sprinters en liza. Buscando la sorpresa me voy a inclinar por el debutante en España, Iron Duke, que viene con buen valor y puede aprovechar estar a principio de la temporada. El Guanche y Blueberry volverán a estar ahí.

La cuarta carrera será el Premio Francisco Salas, soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, sobre la distancia de 1.600 metros. Doce participantes. Aquí mi favorito va a ser Trujillo, que el otro día hizo una gran carrera, segundo de Legionario y con un espectacular final. Si repite, tiene todo para pasar por ganadores. Sus principales adversarios pueden ser Nader, al que sus dos carreras en este año pueden haberle servido para coger la forma para ser muy peligroso. Briareo, ganador en su última salida, demostrando condición para pelearla. Sir Iker, a pesar del peso, es el de mayor valor y no está batido de antemano.

En quinto lugar se disputará el Premio Asociación de Hipódromos de España, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. 1.800 metros de recorrido, ocho aspirantes a la victoria. Hay cuatro caballos con verdadera opción de triunfo que hacen que sea la más espectacular de la mañana. Eminence tiene más valor que el demostrado y aquí tiene una buena oportunidad de refrendarlo. Atty Persse ya ha demostrado de lo que es capaz y estará en la pelea. Sallab llegó segundo en el Carudel y Román Martín el año pasado, siempre lo da todo, también hay que contar con él. Oriental corre por segunda vez después de su operación, si volviera a ser Oriental, sería el fijo de la jornada.

Cerrará la jornada el Premio Benito Martín, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, también sobre la distancia de 1.600 metros. Catorce ejemplares en el poste de salida. El que más me gusta es Reine D’un Soir, que lleva una cómoda escala y ya ha corrido en el año por lo que le habrá venido muy bien para perfilar la forma. Será muy peligrosa. Leizta, que la está rondando, será su principal rival. Otros que también cuentan y deberían estar cerca son Al Bdr, Karluvy y Chicago Dream.

Apuesta segura

Para realizar las apuestas se puede descargar el programa de participantes a través de los códigos QR, situados en las entradas al hipódromo y en las ventanillas de apuestas.

Para evitar al máximo el uso de monedas, pensando en la seguridad de los asistentes, las apuestas se podrán realizar comprando bonos de apuestas (voucher) o con el móvil descargando la aplicación. En nuestro punto de información situado en la tribuna sur se atenderán todas las dudas al respecto.

El pago en efectivo de los boletos premiados durante las carreras se efectuará sólo en las taquillas habilitadas para pagos en efectivo, donde previamente se han desinfectado las monedas. Durante la jornada con el bono de apuestas se pueden acumular los premios y al terminar recoger el efectivo del saldo en efectivo en cualquiera de las taquillas, donde el dinero ya habrá sido desinfectado.

Retransmisión de las carreras

LASCARRERAS.COM se convierte en el HIPÓDROMO ON LINE para todos los aficionados, ya que se puede seguir la retransmisión en directo de todas las jornadas, así como obtener toda la información con las opiniones de los expertos, entrevistas a los protagonistas o las estadísticas del programa de participantes de la jornada con los favoritos.

RTVE cubrirá la retransmisión de la jornada a través de sus dos canales: TELEDEPORTE, a partir de las 22.00 h. con entrevistas, resúmenes y la actualidad en directo, y el canal de deportes + TDP.

Un hipódromo seguro

El Hipódromo de la Zarzuela se encuentra en un entorno privilegiado, ofrece a los madrileños una oferta gastronómica de la que se puede disfrutar en un entorno seguro de más de 20.000 m2 de terrazas y jardines, estableciendo las medidas de seguridad higiénico sanitaria establecidas en virtud del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, de Estado de alarma, y del Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Comunidad de Madrid, en las que Hipódromo dispondrá de un 50% de aforo.

La seguridad de visitantes y empleados es lo más importante por lo que se han adoptado una serie de medidas que os detallamos:

Las entradas podrán adquirirse vía online, en la página web www.hipodromodelazarzuela.es Se recomienda descargar la entrada en sus dispositivos móviles, con el fin de no uso de papel. El uso de mascarilla será obligatorio, excepto para los menores de 6 años.

Dentro del recinto, se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos para que la desinfección de manos por parte de visitantes y empleados sea frecuente.

La superficie del Hipódromo es muy grande lo que significa que hay suficiente espacio para que todos los visitantes mantengan la distancia mínima obligatoria.

Información y señalética por todo el recinto para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Espacios como tribunas, salas de interior, Paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones y estará controlado de forma rigurosa.

Se recomienda el pago con tarjeta en todos los servicios de restauración.

En cuanto a la apuesta se ha implementado puntos de apuesta vía móvil, así como compra de bonos apuesta “voucher”, para todas las carreras de la jornada. Se han establecido unas ventanillas exclusivas de pago en efectivo, donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas.

Todas las zonas por las que transitan los visitantes serán desinfectadas antes de la apertura al público y durante la jornada de carreras, por un equipo de limpieza y desinfección.

ABC pronostica 1ª CARRERA: (1) ADAAYLIGHT DANCER - (3) MARIANCE - (2) MADIDINA 2ª CARRERA: (2) FARZANEH - (4) MY BABY BLUE - (9) URUMEA 3ª CARRERA: (2) IRON DUKE - (3) BLUEBERRY - (1) EL GUANCHE 4ª CARRERA: (12) TRUJILLO - (9) NADER - (9) SIR IKER 5ª CARRERA: (2) EMINENCE - (1) ATTY PERSSE - (5) SALLAB 6ª CARRERA: (10) REINE D'UN SOIR - (3) LEITZA - (7) CHICAGO DREAM