Fútbol Sala Ricardinho jugará en el ACCS Paris la próxima temporada

El jugador portugués de Movistar Inter Ricardo Filipe da Silva Braga 'Ricardinho' ha anunciado este lunes que jugará la próxima temporada en el ACCS FC Paris, después de poner fin a una etapa de siete campañas en el equipo madrileño.

"¡Decisión tomada! Mi próximo club (a partir de julio) será el ACCS Paris Asnières. ¡Gracias a todos por seguir apoyándome!", confirmó el luso este lunes a través de sus redes sociales.

El pasado 25 de noviembre, Ricardinho anunciaba que dejaría Movistar Inter. "Hablé con el club el tercer día de la pretemporada en Segovia y les dije que pensaba que era el momento de dejar claro que era mi última temporada en el club, un club que me ha dado todo, que me ha hecho crecer como jugador y como persona. Yo creo que también he hecho crecer al club después de un momento menos bueno", señaló entonces, explicando que la decisión no parte de una negociación fallida, sino que fue totalmente meditada.

Ricardinho, de 34 años y nombrado mejor jugador del mundo en 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, recaló en Movistar Inter en la temporada 2013-14, estrenando su palmarés en el equipo con el título de campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el 'MVP' del curso.

Aquel fue el comienzo de una nueva época gloriosa para el equipo, que llevaba entonces cinco años sin proclamarse campeón de Liga y que desde su llegada enlazó cinco títulos consecutivos. Además, logró dos Champions (2017 y 2018), tres Copas de España (2014, 2016 y 2017), tres Supercopas de España (2015, 2017 y 2018) y una Copa del Rey (2015).