Ajedrez María Eizaguerri, oro en el campeonato de España «mixto»: «Estoy orgullosa de hacer historia» La ajedrecista oscense, de 14 años, logró la victoria en las categorías sub 16 femenina y absoluta

María Eizaguerri ni siquiera sabe cuántos campeonatos de España ha ganado entre las modalidades de partidas rápidas y «lentas». «Creo que son diez», asegura. «Mi padre lleva la cuenta». En la última semana, se ha colgado otras dos medallas de oro en Salobreña (Granada) después de ganar el título femenino sub 16 de ajedrez rápido y, de forma simultánea, el absoluto. Hombres y mujeres compiten juntos en los campeonatos de España, lo que genera no poca controversia, aunque se mantiene una clasificación femenina independiente. La húngara Judit Polgar, la mejor ajedrecista de la historia, ganó infinidad de torneos en los que a menudo era la única fémina, pero en nuestro país no había precedentes.

«Estoy muy contenta de hacer historia. Nadie más lo había hecho en España. Quedar por delante de todos es un orgullo», aseguró ayer a ABC, cuando todavía no había digerido la noticia. «Estoy reaccionando. Al principio era una copa más, pero ahora me estoy dando cuenta de lo que significa».

En casa de Eizaguerri no existía la menor tradición ajedrecística. «Me enseñó un vecino del pueblo (Cuarte, Huesca) a los 5 o 6 años. Después, me compré un libro deKarpovo Kasparov con mi padre y me apunté a un club de Huesca. Luego seguí en el colegio y, cuando sabía un poco, empecé a jugar torneos».

Lo de saber un poco es una apreciación modesta, porque antes de cumplir los ocho años ganó su primer campeonato de España y quedó cuarta en el de Europa. Desde entonces, casi siempre ha estado entre las mejores del mundo de su edad. A los once ya era maestra FIDE femenina (paso previo a los títulos de maestro internacional y gran maestro) y en 2018 quedó octava en el Mundial sub 14 en Grecia, donde su amigo Pedro Ginés se proclamó campeón.

La madre de María llegó a organizar una campaña de recogida de fondos para pagarle los entrenadores necesarios y que pudiera participar en aquel Mundial. Gracias a eso pudo dar clases por internet con el gran maestro israelí Artur Kogan. En la actualidad, con la ayuda de la Federación Española trabaja con el GM español Josep Oms, que vive a una hora y con el que puede verse de vez en cuando. «Por internet se puede, pero obviamente es mejor la presencia física. Tocar las piezas y hablar cara a cara es más cómodo», explica la ajedrecista. Otra de sus grandes experiencias vino de la mano de Polgar. «Ha conseguido mucho en el ajedrez femenino, no solo jugando, sino organizando. Cuando era muy pequeña nos invitó a Budapest a un festival para niños y fui con mis padres».

Pese a su dedicación, los estudios no suponen un gran problema. «Si quieres llegar alto hay que dedicarle muchas horas, aunque con exámenes es difícil. En unos días empieza el Europeo y tendré que prepararme bien, pero intento compaginar todo. En el instituto me permiten ir a los torneos. Si te organizas, puedes». ¿Será ajedrecista profesional? «El año que viene empiezo el Bachillerato y creo que estudiaré algo relacionado con las matemáticas o la informática», afirma. «Pero no renuncio a nada», remacha. No en vano se considera una jugadora «agresiva» en el tablero.

Lo más irónico de su breve historia es que en su familia no son muy partidarios de las competiciones mixtas. Todavía hoy, después de su triunfo, si dependiera de ella organizaría los torneos «por separado», aunque responde después de pensarse bien la respuesta.